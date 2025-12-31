Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; അ​ഞ്ച് ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; അ​ഞ്ച് ഏ​ഷ്യ​ക്കാ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ൽ അ​ഞ്ച് ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പോ​ലീ​സ് (ആ​ർ.​ഒ.​പി) അ​റ​സ്റ്റ്ചെ​യ്തു. ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​യാ​യ സ്ത്രീ​യെ ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി വ​ഞ്ചി​ച്ച് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത തൊ​ഴി​ലി​ന് വി​ധേ​യ​യാ​ക്കു​ക​യും തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​ക​ളും മ​റ്റും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ് കേ​സ്.

    അ​ൽ ഖു​റം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ടാ​സ്‌​ക്സ് പോ​ലീ​സ് യൂ​നി​റ്റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ​സാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ​ത് എ​ന്ന് ആ​ർ.​ഒ.​പി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​തേ സ്ഥ​ല​ത്ത് തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും വി​ദേ​ശ താ​മ​സ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് 15 ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​താ​യി പോ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

