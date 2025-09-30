Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 12:17 PM IST

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പൗ​ര​നെ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് കൈ​മാ​റി

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത്; ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പൗ​ര​നെ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് കൈ​മാ​റി
    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് കേ​സി​ല്‍ ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ പൗ​ര​നെ പി​ടി​കൂ​ടി റോ​യ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ്. യൂ​റോ​പ്പി​ലെ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​ലും അ​ന​ധി​കൃ​ത കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രെ ക​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ഉ​ള്‍പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷാ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഇ​യാ​ളെ ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി റോ​യ​ൽ ഒ​മാാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:human traffickingRoyal oman policeItalyAfrican
