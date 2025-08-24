Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    24 Aug 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    24 Aug 2025 9:37 AM IST

    സ്വ​​ർ​​ണ​​ത്തി​​ൽ എ​​ങ്ങ​​നെ നി​​ക്ഷേ​​പി​​ക്ക​​ണം​?

    pravasa jalakam
    cancel

    ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്, പൊ​തു​വെ കേ​ര​ളീ​യ​ർ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഭ്ര​മം പൊ​തു​വെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. വി​ശേ​ഷ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വാ​ഹം പോ​ലു​ള്ള ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​നം കൊ​ടു​ക്കാ​നും മ​റ്റു​മാ​യി സ്വ​ർ​ണം ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ക്ഷ​യ ത്രി​തീ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ക​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത​ത് 800 ട​ൺ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണം ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​വ​ർ ധാ​രാ​ള​മാ​ണ്. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ 7-8 ശ​ത​മാ​നം ആ​ദാ​യം ത​രു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണം 20 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധി​കം വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യി ആ​ദാ​യം ത​രു​ന്ന​താ​യി കാ​ണു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ല​ഭ്യ​ത​ക്കു​റ​വ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തെ ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ ക​ഴി​വ്, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​ണം?

    സ്വ​ർ​ണം കോ​യി​ൻ ആ​യോ ആ​ഭ​ര​ങ്ങ​ളാ​യോ ഒ​ക്കെ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന്റെ പ​രി​ശു​ദ്ധി, പ​ണി​ക്കു​റ​വ്, സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടും ചെ​ല​വു​ക​ളും, തേ​യ്മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ങ്ങ​ളെ അ​ല​ട്ടും. അ​തി​ന്റെ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണം അ​ഥ​വാ ഇ-​ഗോ​ൾ​ഡ്. ഇ​വി​ടെ നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ത​ന്നെ ഇ​ല്ല. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മൂ​ന്ന് രീ​തി​ക​ളെ​പ്പ​റ്റി പ​റ​യാം.

    1. മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ ഗോ​ൾ​ഡ് സേ​വി​ങ്സ് സ്കീം​സ്

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ് സേ​വി​ങ്സ് സ്കീം ​ഉ​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന തു​ക മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടി​ന്റെ മാ​നേ​ജ​ർ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലും അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണ ഖ​നി​ക​ളു​ടെ ഓ​ഹ​രി​ക​ളി​ലും മു​ന്തി​യ പ​ങ്കും ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യോ​ളം വ​രും. ഇ​തി​ന്റെ നെ​റ്റ് അ​സ​റ്റ് വാ​ല്യൂ (എ​ൻ.​എ.​വി). ചെ​റി​യ തു​ക പോ​ലും നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം എ​ന്നു​ള്ള​ത് ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​യി​ലോ മാ​സ​ത്തി​ലോ ഒ​രു നി​ശ്ചി​ത തു​ക ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാം. സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ൻ (എ​സ്.​ഐ.​പി) ആ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മം. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡീ​മാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണ​മെ​ന്നി​ല്ല.

    2. ഗോ​ൾ​ഡ് ഇ.​ടി.​എ​ഫ്

    എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട മ്യൂ​ച്വ​ൽ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കും ഗോ​ൾ​ഡ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ട്രേ​ഡ​ഡ് ഫ​ണ്ട്സ് (ഇ.​ടി.​എ​ഫ്) എ​ന്ന സ്കീം ​ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് വാ​ങ്ങാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു ഡീ​മാ​റ്റ് (DEMAT) അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണം. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഫോ​മി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ്. ഇ​ന്ന് ഓ​ഹ​രി നി​ക്ഷേ​പം ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഡീ​മാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ണ്ടാ​കും. സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് വ​ഴി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഗോ​ൾ​ഡ് ഇ.​ടി.​എ​ഫ് വാ​ങ്ങാം. ഇ.​ടി.​എ​ഫി​ന്റെ വി​ല മി​ക്ക​വാ​റും​ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യോ​ട് വ​ള​രെ സാ​മ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ.​ടി.​എ​ഫി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ല്യം 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​മാ​യി ത​ന്നെ അം​ഗീ​കൃ​ത വാ​ൾ​ട്ടി​ൽ ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കും. നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യ​ഥേ​ഷ്ടം വി​ൽ​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നും സാ​ധി​ക്കും. താ​ത​മേ​ന്യ ചെ​റി​യ ഒ​രു ചാ​ർ​ജ് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    3. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ

    മേ​ൽ വി​വ​രി​ച്ച ര​ണ്ട് രീ​തി​ക​ളി​ലും നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പം വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണം കി​ട്ടി​ല്ല. അ​തി​ന് ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ തു​ക​യാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ഇ​നി സ്വ​ർ​ണ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇൗ ​സൗ​ക​ര്യം ത​രു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ കൂ​ടി വാ​ങ്ങ​ണം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ചാ​ര​മു​ള്ള പ്ലാ​റ്റ്ഫോം കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള എം.​എം.​ടി.​സി (MMTC) എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​വും ഒ​രു സ്വീ​ഡി​ഷ് ബു​ള്ളി​യ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളാ​യ പി.​എ.​എം.​പി(PAMP)​എ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​രു സം​യു​ക്ത​സം​രം​ഭ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ എം.​എം.​ടി.​സി-​പി.​എ.​എം.​പി ആ​ണ്. ഇ​തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ ഡീ​മാ​റ്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണ്ട. അ​വ​രു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാം. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും നി​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഗ്രാ​മി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും.

    എ​ത്ര ചെ​റി​യ തു​ക​ക്കും ഇ​ങ്ങ​നെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാം. കു​റേ​ശ്ശ ഇ​തി​ൽ വാ​ങ്ങു​ന്ന സ്വ​ർ​ണം ഒ​രു അ​ഞ്ചോ പ​ത്തോ വ​ർ​ഷം ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ അ​ര കി​ലോ​യോ അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ലോ വ​രാം. ഇ​ങ്ങ​നെ സ​മ്പാ​ദി​ച്ച സ്വ​ർ​ണം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​വും മ​റ്റും വ​രു​മ്പോ​ൾ തി​രി​കെ എ​ടു​ക്കാം. സ്വ​ർ​ണ ബി​സ്‌​ക​റ്റു​ക​ൾ ആ​യോ ആ​ഭ​ര​ണ​മാ​യോ രൂ​പ​യാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്തോ വാ​ങ്ങാം. ആ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ണി​ക്കൂ​ലി, ഡെ​ലി​വ​റി ചാ​ർ​ജ് ഇ​വ കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ​ല സ്വ​ർ​ണ​വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും അ​തു​പോ​ലെ​ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി ഫി​ന്റെ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ചെ​യ്യു​ണ്ട്. ഡി​ജി ഗോ​ൾ​ഡ്, ഫോ​ൺ​പൈ തു​ട​ങ്ങി പ​ല പ്ലാ​റ്റ്ഫോം വ​ഴി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. ഗൂ​ഗി​ൾ പേ​യു​ടെ ലോ​ക്ക​ർ വ​ഴി എം.​എം.​ടി.​സി-​പി.​എ.​എം.​പി​ന്റെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാം. 24 കാ​ര​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് നി​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​താ​യ​ത് 99.99 പ​രി​ശു​ദ്ധി. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴും വി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും വി​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും.

    എ​പ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങ​ണം

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ഒ​രു ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന് 28 റി​യാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു വി​ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​ത് 40 റി​യാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​യ​റ്റി​റ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ചെ​റി​യ അ​ള​വി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​യി സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ത്ത​മം. പ​റ്റു​മെ​ങ്കി​ൽ എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​യി​ലും.

    ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് വി​ല ആ​വ​റേ​ജ് ചെ​യ്തു കി​ട്ടു​ന്നു. സി​സ്റ്റ​മാ​റ്റി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് പ്ലാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​ണി​വി​ടെ. ചെ​റി​യ തു​ക മ​തി ഇ​ങ്ങ​നെ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ. 100 രൂ​പ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ഞ്ച് മു​ത​ൽ 10 രൂ​പ ഇ​ങ്ങ​നെ ഇ-​ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക. ര​ണ്ട​ക്ക വ​രു​മാ​നം തീ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും മ​റ്റേ​തു നി​ക്ഷേ​പ​ത്തെ​പോ​ലെ​യും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്റെ വി​ല​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കും.

    (തു​ട​രും)

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ്)

