Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    7 Dec 2025 12:43 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 12:43 PM IST

    രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച​യും ആ​ർ.​ബി.​ഐ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ച​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം?

    രൂ​പ​യു​ടെ വി​ല​ത്ത​ക​ർ​ച്ച​യും ആ​ർ.​ബി.​ഐ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ച​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം?
    ‘മാ​സം തോ​റും അ​ട​ക്കേ​ണ്ട നി​ശ്ചി​ത തു​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു ധാ​ര​ണ പ​ല​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും തെ​റ്റാ​ണ്. ഇ.​എം.​ഐ നോ​ക്കാ​തെ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ലു​ള്ള പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക ലോ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ക്കു​ക. എ​ത്ര ത​വ​ണ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് ചെ​യ്യാം. ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ലി​ശ ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യും നി​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കം അ​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക വാ​യ്പ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ തു​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു’.

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​ന് 90 ന് ​മു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പാ​രം ന​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റെ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക് കു​ത്ത​നെ ഇ​ടി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റു​മാ​യു​ള്ള വി​നി​മ​യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ 4.7 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ടി​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് മ​റ്റ് ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ നി​ര​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​വി​ല​ക്കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​യാ​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന ഒ​രു സം​ഗ​തി ത​ന്നെ ആ​ണ്. കാ​ര​ണം ഒ​മാ​നി​ൽ ഇൗ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യം ഒ​രു ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലി​ന് 222 രൂ​പ ആ​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ന് 234 ന് ​മു​ക​ളി​ൽ ആ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു 300 റി​യാ​ൽ അ​യ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​ക്ക് 3600 രൂ​പ അ​ധി​കം കി​ട്ടു​ന്നു എ​ന്ന​ർ​ഥം.

    നേ​ര​ത്തെ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക

    ഒ​രു ഇ​ട​ത്ത​രം പ്ര​വാ​സി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം നാ​ട്ടി​ൽ ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ധാ​രാ​ളം ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. ഇ​വി​ട​ത്തെ ജോ​ലി സ്ഥി​ര​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ വ​സ്‌​തു​വി​ന്റെ പ്ര​മാ​ണം ബാ​ങ്കി​ൽ നി​ന്നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നോ തി​രി​കെ എ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ധി​കം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന തു​ക, മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​ല​വാ​ക്കാ​തെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. ഇ​ത് അ​ൽ​പം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ചെ​യ്യു​ക.

    ലോ​ൺ അ​ട​വി​നെ​പ്പ​റ്റി​യു​ള്ള തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ

    ഉ​യ​ർ​ന്ന​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​ള്ള ആ​ൾ​ക്കാ​രി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ൺ തി​രി​ച്ച​ട​വി​നെ​പ്പ​റ്റി തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യു​ള്ള കാ​ര്യം എ​നി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​റി​യാം. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും ഇ.​എം.​ഐ​യെ​പ്പ​റ്റി. ലോ​ൺ എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ന​ത്തെ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ.​എം.​ഐ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ൽ ഇ​തി​ന് മാ​റ്റം വ​രാ​റി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ ​മാ​സം തോ​റും അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക​ക്ക് വ്യ​താ​സം വ​രും. അ​ത് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ലോ​ണെ​ടു​ത്ത​യാ​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മാ​സം തോ​റും അ​ട​ക്കേ​ണ്ട നി​ശ്ചി​ത തു​ക​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ട​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു ധാ​ര​ണ പ​ല​ർ​ക്കും ഉ​ണ്ട്. ഇ​ത് തി​ക​ച്ചും തെ​റ്റാ​ണ്. ഇ.​എം.​ഐ നോ​ക്കാ​തെ, നി​ങ്ങ​ളു​ടെ കൈ​യി​ലു​ള്ള പ​ര​മാ​വ​ധി തു​ക ലോ​ൺ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ക്കു​ക. എ​ത്ര ത​വ​ണ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് ചെ​യ്യാം. ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് പ​ലി​ശ ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യും നി​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കം അ​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക വാ​യ്പ​യു​ടെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ തു​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ 10,000 രൂ​പ അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ 9000 രൂ​പ പ​ലി​ശ​ക്കും 1000 രൂ​പ മു​ത​ലി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്നു എ​ന്ന് ക​രു​തു​ക. നി​ങ്ങ​ൾ 15000 അ​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ 9000 പ​ലി​ശ​ക്കും ബാ​ക്കി 6000 മു​ത​ലി​ലേ​ക്കും പോ​കു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ലി​ശ​ഭാ​രം കു​റ​യു​ക​യും നി​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കു​ന്ന തു​ക കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ത​ലി​ൽ കു​റ​വ് ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ലോ​ൺ നേ​ര​ത്തെ അ​ട​ച്ചു തീ​ർ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​യ്പ​ക്ക് ദി​വ​സ​നി​ര​ക്കി​ൽ ആ​ണ് പ​ലി​ശ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​ള്ള കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

    ആ​ർ.​ബി.​ഐ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ​ത് എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കും?

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​ർ.​ബി.​​ഐ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ 0.25 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ള​വ് വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഭ​വ​ന​വാ​യ്പ, വാ​ഹ​ന​വാ​യ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ വാ​യ്പ​ക​ളു​ടെ തി​രി​ച്ച​ട​വ് ഭാ​രം കു​റ​ക്കും. കു​റ​ഞ്ഞ മാ​സ​അ​ട​വ് ബാ​ങ്കു​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കും. നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, കു​റ​ഞ്ഞ തി​രി​ച്ച​ട​വ് സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള തു​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ മാ​സം തോ​റും അ​ട​ക്കു​ക. പ​ക്ഷെ ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള കു​റ​വ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കി​ട്ടി എ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം. ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ങ്കു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ക്ക​ണം. ഇ​ന്ന് മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബാ​ങ്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട​ല്ലോ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്.

    നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കും?

    സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി ഈ ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​ച്ച​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​കും. നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ കു​റ​യും. എ​ന്നാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ത് ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. പ​ക്ഷെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി എ​ത്തി പു​തു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പു​തി​യ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ ആ​യി​രി​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​വു​ക. ഇ​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്കും ഒ​രേ​പോ​ലെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​കും എ​ന്ന​ത് ഒ​രു വ​സ്തു​ത​യാ​ണ്. വ​രും​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ദീ​ർ​ഘ കാ​ലാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.

    വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ (എ​ഫ്.​സി.​എ​ൻ.​ആ​ർ) നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കോ​ള​ടി​ച്ചു. കാ​ര​ണം ഒ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഡോ​ള​റി​നു 80-84 ലോ ​അ​തി​നു താ​ഴെ​യു​ള്ള നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു മു​ത​ലി​നും പ​ലി​ശ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ ആ​യി മാ​റ്റി​യാ​ൽ 90 രൂ​പ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ കി​ട്ടും. ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി 16ാം ല​ക്ക​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    (തു​ട​രും)

    (ഒ​മാ​നി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

