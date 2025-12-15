Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightനി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:40 PM IST

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ങ്ങ​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാം?

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ങ്ങ​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാം?
    cancel

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ല​ക്ക​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി​യി​രു​ന്ന​തു​പോ​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ ഒ​രു രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​യും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന്‌ കൊ​ടു​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് പൊ​തു​മേ​ഖ​യി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ആ​ർ.​ബി.​ഐ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ർ​ബ​ൻ കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ് ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ഈ ​ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ക്ക്‌ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സം​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രു​ടെ കാ​ര്യം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി​ലാ​കും. നാ​ട്ടി​ലെ പ​ല കോ-​ഓ​പ​റേ​റ്റിവ് സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ൾ ഡെ​പോ​സി​റ്റ് തി​രി​കെ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്‌​ച വ​രു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഏ​തൊ​രു രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ട്ടെ​ല്ലാ​ണ്. ബാ​ങ്കി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്നെ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ർ​ക്കം വേ​ണ്ട. ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​യി ലോ​ക​ത്തെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റി​നു പ​രി​ധി​ക്കു വി​ധേ​യ​മാ​യി ഒ​രു ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഇ​ത് അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഇ​ത് ര​ണ്ട​ര ല​ക്ഷം ഡോ​ള​ർ ആ​ണ്. ഒ​മാ​നി​ൽ 2,0000 ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ആ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ൽ ഇ​ത് 11 ല​ക്ഷം ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ രൂ​പ​യാ​ണ്. ഓ​രോ രാ​ജ്യ​ത്തും ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി ഒ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ആ​ർ.​ബി.​ഐ​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് ഗാ​ര​ന്റി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് (ഡി.​എ.​സി.​ജി.​സി) ആ​ണ് ഇ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​നി ഈ ​നി​ക്ഷേ​പ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം എ​ങ്ങ​നെ കൂ​ട്ടാം എ​ന്ന​റി​യാം. നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​സ​രി​ച്ചു ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ​ക​നു ഒ​രു ബാ​ങ്കി​ല്‍ എ​ല്ലാ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും പ​ലി​ശ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ (സേ​വി​ങ്സ്‌ ബാ​ങ്ക്‌ /ഫി​ക്സ​ഡ്‌ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് /റെ​ക്ക​റി​ങ് ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് )

    പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്‌ ഗാ​ര​ന്റി ഉ​ള്ള​ത്‌. പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ക​വ​റേ​ജ് കി​ട്ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഡി.​ഐ.​സി.​ജി.​സി​യു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ചു ഈ ​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​വ​റേ​ജ് തു​ക കൂ​ട്ടാ​നു​ള്ള ചി​ല മാ​ര്‍ഗ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന​വ​യാ​ണ്‌.

    1. നി​ക്ഷേ​പം പ​ല ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​ക. (ഓ​രോ ബാ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ള്‍ക്ക്‌ പ​ര​മാ​വ​ധി അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗാ​ര​ന്റി കി​ട്ടും)

    2. ഒ​രേ ബാ​ങ്കി​ല്‍ ത​ന്നെ​യും പ​ല രീ​തി​യി​ല്‍ ഡെ​പ്പോ​സി​റ് ചെ​യ്യു​ക. അ​താ​യ​തു ഒ​റ്റ​ക്കു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌, ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌, ഭാ​ര്യ/​ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​യി

    ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള ജോ​യ​ന്റ്‌ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌, ഭ​ർ​ത്താ​വ്/ ഭാ​ര്യ ജോ​യ​ന്റ്‌ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌ . ഇ​ങ്ങ​നെ നാ​ലു രീ​തി​യി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ല്‍ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്‌ 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഗാ​ര​ന്റി ക​വ​ര്‍ കി​ട്ടും. ഗാ​ര​ന്റി ക​വ​റി​നു വേ​ണ്ടി ഇ​തു​പോ​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്താം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പേ​രും ചേ​ര്‍ത്ത്‌ ജോ​യ​ന്റ്‌ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌ ആ​ക്കി ഗാ​ര​ന്റി ക​വ​ര്‍ വീ​ണ്ടും ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ കൂ​ട്ടാം.​ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു പേ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ (എ,​ബി, സി)

    (i) ​എ , ബി, ​സി (3x5 =15 ല​ക്ഷം ) എ-​ബി, ബി-​എ, എ-​സി, സി-​എ, ബി.-​സി, സി- ​ബി, (6X5=30) എ​ങ്ങ​നെ പ​ല ത​ര​ത്തി​ൽ ജോ​യ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ള്ള തു​ക​ക്ക് വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​വ​റേ​ജ് കി​ട്ടും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള വ്യ​ത്യ​സ്ത ജോ​യ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ വെ​വ്വേ​റെ ആ​യി ആ​ണ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​ക്കു വേ​ണ്ടി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത് .

    ഇ​തേ മോ​ഡ​ല്‍ മ​റ്റു ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ആ​വ​ര്‍ത്തി​ക്കാം. ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രേ ബാ​ങ്കി​ല്‍ പ​ല ഫി​ക്‌​സ​ഡ്‌ ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ്‌ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ വി​വി​ധ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും യാ​തൊ​രു നി​യ​മ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ല. പ​ക്ഷെ, ഇ​ത്ത​രം നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ കൃ​ത്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം എ​ന്ന്‌ മാ​ത്രം. ഇ​ട​ത്ത​രം വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ കൊ​ണ്ട്‌ മു​ക​ളി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ല്‍ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌ തു​ട​ങ്ങാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ത​ന്നെ, ഫെ​മ നി​യ​മം അ​നു​സ​രി​ച്ചു പ്ര​വാ​സി​ക്ക്‌ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക്‌ വി​ധേ​യ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന്‌ ജോ​യ​ന്റ്‌ അ​ക്കൗ​ണ്ട്‌ ഓ​പ​ണ്‍ ചെ​യ്യാ​ന്‍ വ്യ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ട്‌.

    ഡി.​ഐ.​സി.​ജി.​സി യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ( https://www.dicgc.org.in/insured-banks) അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള ബാ​ങ്കു​ക​ളെ ലി​സ്റ്റ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്രൈ​മ​റി കോ -​ഓ​പ​റേ​റ്റീ​വ്‌ സൊ​സൈ​റ്റി​ക​ള്‍ , ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ , കെ.​എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഇ പോ​ലു​ള്ള ബാ​ങ്കി​ത​ര ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ ഈ ​ഗാ​ര​ന്റി സ്കീ​മി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര​മാ​വ​ധി സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ക്ഷേ​പ​ക​നു മ​റ്റു ചി​ല​വു​ക​ള്‍ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സൗ​ക​ര്യം പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു അ​ഭി​കാ​മ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡി.​ഐ.​സി.​ജി.​സി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം..

    (തു​ട​രും)

    (ഒ​മാ​നി​ലെ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്‌ അ​ഡ്വൈ​സ​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ന്‍)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - How can you increase the security of your bank deposits?
    Similar News
    Next Story
    X