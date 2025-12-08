Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 1:11 PM IST

    ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹൗ​സി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ടി​ല്ലെ​ന്ന് ഹൗ​സി​ങ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് ക​വാ​ടം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​നാ​യി ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ടി​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്നും ഭ​വ​ന ന​ഗ​ര​പ​രി​പാ​ല​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​സ്ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സി​ന്റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​നാ​യി ഖു​റം പാ​ർ​ക്ക്, ആ​മി​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്ക്, ന​സീം​പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്നി​വ അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു നേ​ര​ത്തേ മ​സ്ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ൽ ന​സീം പാ​ർ​ക്ക് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​വ​ന ന​ഗ​ര​പ​രി​പാ​ല​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഓ​ഫി​സും മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​കോ​പ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ‘മ​സ്‌​ക​ത്ത് നൈ​റ്റ്സ്’ പോ​ലു​ള്ള ഇ​വ​ൻ​റു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പാ​ർ​ക്ക് ‘യ​മാ​ൽ’ ന​ഗ​രം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. പാ​ർ​ക്കി​ന​ക​ത്തും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ന​ട​പ്പാ​ത​ക​ളും ല​ഘു​ഗ​താ​ഗ​ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വ​ഴി പു​തി​യ വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം വ​ഴി സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം സി​റ്റി​യു​മാ​യി പാ​ർ​ക്കി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് ത​ന്നെ ഒ​രു വി​പു​ല​മാ​യ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കും.

