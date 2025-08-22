Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:48 AM IST

    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് പണവും സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും കവർന്നു; വീട്ടുജോലിക്കാർ പിടിയിൽ

    വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് പണവും സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും കവർന്നു; വീട്ടുജോലിക്കാർ പിടിയിൽ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ന്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ അ​ല്‍ ഖാ​ബി​ല്‍ വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​ണ​വും സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് വി​ലി​പി​ടി​പ്പു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​വ​ര്‍ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ന്‍ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ര്‍ ബ്ലേ​ഡ് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ശേ​ഷം വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണ​വും മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് വ​സ്തു​ക്ക​ളും അ​പ​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​യ​റ​ക്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് എ​ന്‍ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    മോ​ഷ്ടി​ച്ച വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ സീ​ബ് വി​ലാ​യ​ത്തി​ല്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും അ​ജ്ഞാ​ത​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി ജ​ന​റ​ല്‍ ഓ​ഫ് എ​ന്‍ക്വ​യ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ന്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ന് പ്ര​തി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ച്ച വ്യ​ത്യ​സ്ത രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ മൂ​ന്നു​പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:domestic workersGold Ornamentshousewife attackedrobbed money
    News Summary - Housewife attacked, robbed of money and gold ornaments; domestic workers arrested
