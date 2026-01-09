Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 1:11 PM IST

    ബർകയിൽ ആവേശമുണർത്തി കുതിരയോട്ട മത്സരം

    റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന്റെ കീ​ഴി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വാ​ർ​ഷി​ക റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി കു​തി​ര​പ്പ​ന്ത​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ സ​യ്യി​ദ് ബി​ലാ​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്തു
    ബർകയിൽ ആവേശമുണർത്തി കുതിരയോട്ട മത്സരം
    റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന് കീ​ഴി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ത്സര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    മ​സ്ക​ത്ത്: ആ​വേ​ശ​മു​ണ​ർ​ത്തി വാ​ർ​ഷി​ക റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ത്സര​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴാം പ​തി​പ്പ് ബ​ർ​ക​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം, യു​വ​ജ​ന-​കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ സ​യ്യി​ദ് ബി​ലാ​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ന് കീ​ഴി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി​യാ​ണ് കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ൽ​സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    മ​ത്സ​ര റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കു​തി​ര അ​ഭ്യാ​സ പ്ര​ക​ട​നം

    ത​നി​നാ​ട​ൻ അ​റേ​ബ്യ​ൻ കു​തി​ര​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള 2,000 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​മു​ള്ള ബ​ർ​ക്കാ റേ​സി​ൽ, ‘ഫ​ലാ​ഹ്’ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ക​പ്പ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ ഹാ​രി​ബ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള കു​തി​ര​യാ​ണ് ‘ഫ​ലാ​ഹ്’. റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി​യു​ടെ ‘സ​അ​ദ്’ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി​യു​ടെ ത​ന്നെ ‘സ​ണ്ണി ഡു ​ലൂ​പ്’ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    അ​ൽ റ​ഹ്ബ റേ​സ്കോ​ഴ്‌​സി​ലെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ്‌​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ​ത്തി​യ സ​യ്യി​ദ് ബി​ലാ​റ​ബ്, വാ​ർ​ഷി​ക റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി കു​തി​ര​പ്പ​ന്ത​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ പ​തി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഈ ​ലോ​ഗോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. രാ​ജ കി​രീ​ട​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ലോ​ഗോ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി​യു​ടെ പ​താ​ക​യും ലോ​ഗോ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി​യി​ലെ വ​നി​ത റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള 1,200 മീ​റ്റ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ന​ഖ​ൽ കാ​സി​ൽ റേ​സി​ൽ റം​ല ബി​ൻ​ത് ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ സ​ജ്‌​ദാ​ലി ന​യി​ച്ച ‘അ​ൽ-​മു​ഹീ​ബ്’ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. റൈ​ദ ബി​ൻ​ത് സൗ​ദ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​രി​യു​ടെ ‘ഹം​സ’ ര​ണ്ടും അ​സ്മ​ഹാ​ൻ ബി​ൻ​ത് ജു​മ​അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി​യു​ടെ ‘മ​ഭൂ​ർ’ മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി.

    റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന

    യു​വ​ജ​ന-​കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബി​ലാ​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം അ​ൽ സ​ഈ​ദ്

    1200 മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന അ​ൽ ഹ​സ്മ് ഫോ​ർ​ട്ട് റേ​സ് മ​ത്സ​രം റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി തൂ​ത്തു​വാ​രി. യ​സ്റ​ഹ്, അം​സീ​ല, അ​ൽ മി​ഖ്ദാം എ​ന്നീ കു​തി​ര​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 1600 മീ​റ്റ​ർ വ​രു​ന്ന മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​മാ​യ വാ​ദി ബ​നി ഖ​റൂ​സ് റേ​സി​ൽ സ​യ്യി​ദ നൂ​റ ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ​യു​ടെ ‘ബാ​ഖി​ർ’ കു​തി​ര വി​ജ​യി​യാ​യി. മ​ത്സ​ര റൗ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ കു​തി​ര കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത കു​തി​ര​ക​ല​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ല്ലു​തൊ​ടു​ക്ക​ൽ, കു​തി​ര​സൗ​ന്ദ​ര്യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ചെ​റി​യ കു​തി​ര​വ​ണ്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഒ​മാ​നി യു​വാ​വി​ന്റെ​യും കു​തി​ര​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ക​ഥ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ൻ​സൈ​റ്റ് ഓ​ഫ് എ ​നൈ​റ്റ്’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​യും ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    സു​ഹാ​ർ, നി​സ്‍വ, ബി​ദി​യ, സ​ലാ​ല, ഇ​ബ്രി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക കു​തി​ര​പ്പ​ന്ത​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് കു​തി​ര കാ​യി​ക രം​ഗം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ റോ​യ​ൽ കാ​വ​ൽ​റി തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ന​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

