Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:05 AM IST

    വാ​ല​റ്റി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യും

    വാ​ല​റ്റി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യും
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: വാ​ല​റ്റി ബൈ ​ഒ​റി​ഡോ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ വാ​ല​റ്റി ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലെ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യു​ടെ ലോ​ഞ്ചി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വാ​ല​റ്റി​യു​ടെ ത​ട​സ്സ​ര​ഹി​ത​മാ​യ യു.​പി.​ഐ പേ​മെ​ന്റ് സേ​വ​ന​ത്തെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ത​ത്സ​മ​യം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യു.​പി.​ഐ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് വാ​ല​റ്റി വ​ഴി പ​ണ​മ​യ​ച്ചു. പ​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ യു.​പി.​ഐ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ഉ​ട​ൻ ക്രെ​ഡി​റ്റ് ആ​യി. ഈ ​ഒ​രു ലോ​ഞ്ചി​ങ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന് വാ​ല​റ്റി​യു​ടെ ഗ്രോ​ത്ത് മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​വാ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Girl in a jacket

