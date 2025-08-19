Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 19 Aug 2025 7:39 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 7:39 AM IST

    ജബൽ സംഹാനിൽനിന്ന് വീണ് മിർബാത്തിൽ വനോദസഞ്ചാരി മരിച്ചു

    സലാല: ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ മിർബാത്ത് വിലായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജബൽ സംഹാനിൽ മലകയറ്റത്തിനിടെ വീണ് വിനോദസഞ്ചാരി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം.

    മരിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരനണെന്ന് അറിവായിട്ടില്ല. മലകയറുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ദോഫാർ ഗവർണറേറ്റിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെ അംഗങ്ങളും ആംബുലൻസ് സംഘങ്ങളും പ്രാദേശിക പൗരന്മാരുടെ പിന്തുണയോടെ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    ശരത്കാലത്ത് പർവതപ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും പര്യവേക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ പൗരന്മാരും താമസക്കാരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റി അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ സമയത്തെ കാലാവസ്ഥ കാരണം പാതകൾ വഴുക്കലുള്ളതാണെന്നും അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്നും അതോറിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

    TAGS:Death NewsmountaineerOman
    News Summary - Hiker dies after falling from Jebel Samhan in Mirbat
