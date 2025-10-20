Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്...
    Oman
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 12:54 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:54 PM IST

    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍’

    text_fields
    bookmark_border
    ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍’
    cancel
    camera_alt

     ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ പ​ണ്ഡി​ത ഗ​വേ​ഷ​ക​രോ​ടൊ​പ്പം ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ഖ് ന​ഈ​മി അ​ല്‍ ബു​ഖാ​രി ന​ട​ത്തി​യ ഹി​ജ്‌​റ അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​ഠ​ന സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​ന്‍’ ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യു​ടെ അ​നു​ഭൂ​തി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി. ബൗ​ഷ​ര്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സെ​ഷ​നി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് കാ​ണാ​നാ​വും വി​ധം വ​ലി​യ സ്‌​ക്രീ​നു​ക​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഹി​ജ്‌​റ​യു​ടെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം.

    നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് പ്ര​വാ​ച​ക​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ബി​യു​ടെ മ​ക്ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ച​രി​ത്ര പ​ലാ​യ​ന​മാ​ണ് ഹി​ജ്‌​റ. നാ​ഗ​രി​ക രാ​ഷ്ട്ര നി​ര്‍മി​തി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ക്ക​യി​ലെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​ഘാ​തം വ​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണ് മ​ത​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ബോ​ധ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മു​ദ്ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മ​ദീ​ന​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ഹി​ജ്‌​റ​യു​ടേ​ത്. പ്ര​സ്തു​ത യാ​ത്ര​യു​ടെ പൊ​രു​ളും വ​ഴി​യും തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ര്‍ന്ന് അ​വ​താ​ര​ക​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​രം ഹി​ജ്‌​റ വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​തി​ന്റെ അ​നു​ഭ​വം വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​യി.

    അ​ന്ന​ത്തെ പ്രാ​ന്ത​മാ​യ ഇ​ട​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വാ​ച​ക​രും അ​നു​യാ​യി​ക​ളും പോ​യ​ത് എ​ന്ന​തി​നെ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നാ​യി ഹി​ജ്‌​റ​യു​ടെ 43 ലാ​ന്‍ഡ്മാ​ര്‍ക്കു​ക​ള്‍ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ത് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ‘ഹി​ജ്‌​റ എ​ക്‌​സ്‌​പെ​ഡി​ഷ​നി’​ല്‍. ഓ​രോ ലാ​ന്‍ഡ്മാ​ര്‍ക്കു​ക​ളി​ലെ​യും ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും യാ​ത്ര​യി​ലു​ട​നീ​ളം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ത്യാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ക്കാ​നും സെ​ഷ​ന് സാ​ധി​ച്ചു. കു​റ്റൂ​ര്‍ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.​

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് റീ​ജ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ഖി​ബ് ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ഖ് ബു​ഖാ​രി ആ​മു​ഖം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.​ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാ​ര്‍ സ​ഖാ​ഫി, നാ​ഷ​ന​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​സ്ത​ഫ കാ​മി​ല്‍ സ​ഖാ​ഫി, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് ചാ​വ​ക്കാ​ട് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നി​സാ​ര്‍ പൂ​ക്കോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖാ​രി​ജ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newshijra
    News Summary - Hijra Expedition
    Similar News
    Next Story
    X