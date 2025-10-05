Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ജീ​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ ഇ​താ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി

    ജീ​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ത്തി​ൽ കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​കാ​ൻ ഇ​താ ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി
    ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ട് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വി​ഷ്‌​ക്ക​രി​ച്ചു ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് അ​ട​ൽ പെ​ൻ​ഷ​ൻ യോ​ജ​ന. ഭാ​ര​ത സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​നു​ള്ള പ്രാ​യം 18-40 വ​യ​സ്സി​നും ഇ​ട​ക്കു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി ദാ​യ​ക​ർ​ക്കു അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യി​ല്ല. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​കാം .

    പ്ര​ത്യേക​ത​ക​ൾ

    മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. മാ​സ മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​ൻ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 എ​ന്നീ അ​ഞ്ചു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​ണ് ഉ​ള്ള​ത്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​നു​സ​രി​ച്ചു അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക വ്യ​ത്യാ​സം വ​രും. ഉ​ദാ​ഹ​ണ​ര​മാ​യി 18 വ​യ​സ്സി​ൽ ചേ​രു​ന്ന ആ​ൾ മാ​സ പെ​ൻ​ഷ​ൻ 3000, 4000, 5000 എ​ന്നീ തു​ക​ക്ക് യ​ഥാ​ക്ര​മം വ​രി സം​ഖ്യ മാ​സം 126, 168, 210 രൂ​പ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ട​ക്ക​ണം. 40 വ​യം ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ത് 873, 1164, 1454 എ​ന്ന ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ആ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് ത്രൈ​മാ​സ​മാ​യും, അ​ർ​ധ​വാ​ർ​ഷി​ക​മാ​യും അ​ട​ക്കാ​വു​ന്ന​തും ആ​ണ് . മി​നി​മം ഗ്യാ​ര​ന്റീ​ഡ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ണ് മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് . ഇ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ഉ​ണ്ട്. കു​റ​വാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ബാ​ക്കി തു​ക ഭാ​ര​ത​സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​രും.

    ആ​നു​കൂ​ല്യം

    അം​ഗം 60 വ​യ​സ് ആ​കു​മ്പോ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ കി​ട്ടി തു​ട​ങ്ങും. ആ​ജീ​വ​നാ​ന്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ണ്. അം​ഗം മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ, ഭാ​ര്യ, ഭ​ർ​ത്താ​വ് മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ തു​ക കി​ട്ടും. ര​ണ്ടു​പേ​രും മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​വ​കാ​ശി​ക്കു ഒ​ന്നും, രു​ണ്ടും, മൂ​ന്നും ,നാ​ലും ,അ​ഞ്ചും വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം 1.7 ല​ക്ഷം 3.4ല​ക്ഷം 5.1 ല​ക്ഷം 6.8 ല​ക്ഷം 8.5 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തു​ക ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ആ​നു​കൂ​ല്യം കി​ട്ടു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി വേ​റെ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന് സം​ശ​യ​മാ​ണ്.

    എ​ങ്ങ​നെ അം​ഗ​മാ​കാം

    മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ പ്രാ​യ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​ർ നാ​ട്ടി​ലെ ബാ​ങ്കി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ഒ​രു സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണം. വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങാം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ എ​ല്ലാ പോ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലും ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഉ​ണ്ട്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​വും

    (https://enps.nps-proteantech.in/eNPS/ApySubRegistration.html) അ​തേ​പോ​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​കാം. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ലി​നു ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ, ഇ​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സം എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്നും നി​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തു​പോ​ലെ മാ​സം /ത്രൈ​മാ​സം /അ​ർ​ധ​വാ​ഷി​കം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് ആ​യി വ​രി​സം​ഖ്യ ഈ​ടാ​ക്കും. അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പ​ണം ക​രു​ത​ണം എ​ന്ന് മാ​ത്രം. താ​മ​സി​ച്ചു അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ഴ അ​ട​ക്ക​ണം.

    അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​റ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​രു പെ​ൻ​ഷ​ൻ റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​ർ ത​രും. നി​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ച തു​ക​യും മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​യി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി കാ​ണാ​ൻ/​ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റും . ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ്രാ​ൺ കാ​ർ​ഡ് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഡി​ജി ലോ​ക്ക​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പെ​ൻ​ഷ​ൻ തു​ക നേ​ര​ത്തെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത് കൂ​ട്ടാ​നും കു​റ​ക്കാ​നും ഉ​ള്ള സം​വി​ധാ​നം ഉ​ണ്ട്. കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​ധി​ക തു​ക പ്രാ​യം അ​നു​സ​രി​ച്ചു കൂ​ടും. ബാ​ക്കി അ​ട​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. പ​ദ്ധ​തി വേ​ണ്ടെ​ന്നു വ​ച്ചാ​ൽ അ​ട​ച്ച തു​ക തി​രി​കെ ത​രും. PFRDA പി.​എ​ഫ്.​ആ​ർ.​ഡി.​എ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​ണ് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. താ​ര​ത​മ്യേ​ന ചെ​റി​യ ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ അ​വ​ർ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട് .

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ താ​ഴെ ത​ട്ടി​ൽ ഉ​ള്ള​വ​രെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി ആ​ണി​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ആ​ദാ​യ നി​കു​തി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ പ​റ്റി​ല്ല എ​ന്നൊ​രു ന്യൂ​ന​ത​യു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ചേ​രു​മ്പോ​ൾ തു​ച്ഛ​മാ​യ തു​ക​യാ​ണ് വ​രി സം​ഖ്യ അ​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മി​നി​മം പെ​ൻ​ഷ​ൻ ആ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ട്ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ചെ​റി​യ ഒ​രു തു​ക​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ർ​ധ​ക്യ കാ​ല​ത്തു നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​തി​നു ശേ​ഷം നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ക്കും കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടും, ര​ണ്ടു​പേ​രു​ടെ​യും കാ​ല ശേ​ഷം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു തു​ക (നി​ല​വി​ൽ 8.5 ല​ക്ഷo വ​രെ ) നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക്കു കി​ട്ടു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു നി​ങ്ങ​ളെ അ​വ​ർ നോ​ക്കി​ക്കോ​ളും എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​ശ​യം വേ​ണ്ട. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്കി​നെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ PFRDA വെ​ബ്സൈ​റ്റോ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

    (തു​ട​രും )

    (ലേ​ഖ​ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ആ​ണ് )

