Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightകനത്ത മഴ: മസ്കത്തടക്കം...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 March 2026 5:37 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 5:37 PM IST

    കനത്ത മഴ: മസ്കത്തടക്കം എട്ടു ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബുധനാഴ്ചയും തുടരാം

    text_fields
    bookmark_border
    കനത്ത മഴ: മസ്കത്തടക്കം എട്ടു ഗവർണറേറ്റുകളിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ബുധനാഴ്ചയും തുടരാം
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: കനത്ത മഴയും കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒമാനിൽ സർക്കാർ-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ബുധനാഴ്ചയും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനം തുടരാമെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനം. മസ്കത്തിന് പുറമെ, വടക്കൻ ബാത്തിന, തെക്കൻ ബാത്തിന, മുസന്ദം, ബുറൈമി, ദാഹിറ, ദാഖിലിയ്യ, വടക്കൻ ശർഖിയ്യ എന്നീ എട്ട് ഗവർണറേറ്റുകളിലാണ് തീരുമാനം ബാധകമാകുന്നത്.

    കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയും യാത്ര അപകടസാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയണ് ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Work From HomeOman Ministry of LaborHeavy Raingulf news oman
    News Summary - Heavy rain: Work from home may continue on Wednesday in eight governorates, including Muscat
    Next Story
    X