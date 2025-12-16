Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 11:46 AM IST

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലും മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ന് ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത

    വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലും മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ലും ഇ​ന്ന് ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത
    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലും മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലും ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​യ​രാ​മെ​ന്നും ഇ​ത് മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 60 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കും. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വാ​ദി​ക​ൾ ക​വി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന​ത് വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കും. ദു​ര​ന്ത സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ക​ന​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്ക് പു​റ​മേ, 15 മു​ത​ൽ 35 നോ​ട്ട് വ​രെ വേ​ഗ​ത്തിൽ കാ​റ്റ് വീ​ശു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​സ​ന്ദം, ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ൽ തീ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 1.5 മു​ത​ൽ 2 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ തി​ര​മാ​ല ഉ​യ​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​മെ​ന്നും ഇ​ത് റോ​ഡ്, സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷ​യെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക്-​തെ​ക്ക് ബാ​ത്തി​ന, ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ച്ചേ​ക്കും. സ​മാ​ന​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ മു​സ​ന്ദ​മി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ഷി​നാ​സി​ലും മ​ഴ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ൽ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ മ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ക​യും വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​ണ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മ​ഴ​ക്കു​കാ​ര​ണം.ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ മ​ഴ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് നേ​ര​ത്തെ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.


    മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ന് പ​ഠ​നം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​കും

    മ​സ്ക​ത്ത്: ക​ന​ത്ത മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ളു​ക​ളും ചൊ​വ്വ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ഴ​യും പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ഈ ​തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ണ്ട​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര​ട​ക്കം എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​രും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ർ​വം പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​സ​ന്ദം ഖ​സ​ബി​ലെ ഖോ​ർ ഖി​ദ്ദ​യി​ൽ മ​ഴ​വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചെ​ത്തി​യ​തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ



    TAGS:musandamOman NewsHeavy RainWeather Updates
    News Summary - Heavy rain likely in northern Oman and Musandam today
