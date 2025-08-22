Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 9:57 AM IST

    വീണ്ടും കനത്ത മ​ഴ​ വരുന്നു; ദോ​ഫാ​ർ, അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​

    വീണ്ടും കനത്ത മ​ഴ​ വരുന്നു; ദോ​ഫാ​ർ, അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​
    മ​സ്ക​ത്ത്: വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ ഒ​മാ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ൽ വു​സ്ത, ദാ​ഖി​ലി​യ, ദാ​ഹി​റ, തെ​ക്ക്-​വ​ട​ക്ക് ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ബാ​ധി​ക്കും. അ​ൽ വു​സ്ത​യി​ലും ശ​ർ​ഖി​യ​യി​ലും 25 മു​ത​ൽ 60 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യും ദാ​ഖി​ലി​യ​യി​ലും ദാ​ഹി​റ​യി​ലും 20 മു​ത​ൽ 40 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കും.

    ദോ​ഫാ​ർ, അ​ൽ ഹ​ജ​ർ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. 10 മു​ത​ൽ 25 മി​ല്ലി​മീ​റ്റ​ർ​വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി​നി​ൽ​ക്കാ​നും ജാ​ഗ്ര​താ​നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ക​പ്പ​ൽ​യാ​ത്ര ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സി.​എ.​എ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 28 മു​ത​ൽ 83 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​റ്റ് വീ​ശു​ക. ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​കും. അ​റ​ബി​ക്ക​ട​ലി​ൽ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ മൂ​ന്നു​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:dhofarHeavy Rainweather newsThunderstorms
