Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ക​ന​ത്ത...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 12:29 PM IST

    മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി

    text_fields
    bookmark_border
    മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ഖ​സ​ബി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ഷി​നാ​സി​ലു​മാ​ണ് ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്
    മു​സ​ന്ദ​മി​ൽ ക​ന​ത്ത മ​ഴ; വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി
    cancel
    camera_alt

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ഖ​സ​ബി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ഷി​നാ​സി​ലും പെ​യ്ത മ​ഴ​യു​ടെ വി​വി​ധ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ മു​സ​ന്ദം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ക​ന​ത്ത മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. മു​സ​ന്ദ​മി​ലെ ഖ​സ​ബി​ലും വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന​യി​ലെ ഷി​നാ​സി​ലു​മാ​ണ് ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്ത​ത്. മ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ച്ചി​റ​ങ്ങി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ചി​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. പ​ല വാ​ദി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി. വാ​ദി​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ് വീ​ടു​ക​ളു​ടെ പ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​വ​രെ വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​കു​ന്ന​തി​ന്റെ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഖ​സ​ബി​ലെ ഖോ​ർ ദി​ബ്ബ​യി​ൽ തീ​ര​ദേ​ശ​ത്തു​കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡ് പു​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ളം ക​യ​റി. മ​ല​ഞ്ച​രി​വു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് വെ​ള്ളം കു​ത്തി​യൊ​ലി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി. വാ​ദി​യി​ലെ മ​ല​വെ​ള്ള​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ൽ ചി​ല ഫാ​മു​ക​ളു​ടെ മ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ ഷി​നാ​സ് എ​ക്സ്പ്ര​സ് വേ​യി​ലും മ​ഴ​വെ​ള്ളം ക​യ​റി ഗ​താ​ഗ​തം മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലാ​യി.

    സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​മാ​ണ് മ​ഴ​ക്കു​കാ​ര​ണം. യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഴ ക​ന​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​നി​ലെ വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യോ​ളം ഈ ​നി​ല തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മി​ന്ന​ൽ പ്ര​ള​യ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​യും പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. തെ​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​ന​മ​ർ​ദ​ത്തെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    മ​ഴ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രും അ​തി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും, കാ​ഴ്ച കു​റ​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 20 വ​രെ വി​വി​ധ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ഴ​യും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് (സി.​എ.​എ) കീ​ഴി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​സ​ന്ദ​ത്തി​ൽ മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത തു​ട​രു​ക​യും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും 10 മു​ത​ൽ 25 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പി​ക്കും. അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 15 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ർ വ​രെ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചേ​ക്കും. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും പെ​ട്ടെ​ന്ന് വെ​ള്ളം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10 മു​ത​ൽ 30 നോ​ട്ട്സ് വ​രെ വേ​ഗ​മുള്ള സ​ജീ​വ​മാ​യ വ​ട​ക്ക​ൻ-​വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റ് തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​രെ മു​സ​ന്ദം, ബു​റൈ​മി, വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന, തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത​യും ഇ​ട​വി​ട്ട മ​ഴ​യും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം. ചി​ല ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ ശ​ക്ത​മാ​യേ​ക്കാം. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ദി​ക​ളി​ലും താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​എ.​എ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:musandamRiversgulfnewsHeavy RainOman
    News Summary - Heavy rain in Musandam; rivers overflow
    Similar News
    Next Story
    X