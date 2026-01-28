Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വീ​ഴ്ച​യും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​ക്കും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നു സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. ക​ന​ത്ത മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി ഉ​പ​ഗ്ര​ഹ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴ വീ​ഴ്ച​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ മി​ന്ന​ലും ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ദി​ക​ൾ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​രു​തെ​ന്നും ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലി​റ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മേ​ഘ​സാ​ന്ദ്ര​ത കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടേ​ക്കും. അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ളു​യ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​നും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന് സി.​എ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഒ​മാ​ൻ ക​ട​ലി​ൽ സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​കു​മെ​ന്നും ര​ണ്ടു മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​മു​ള്ള തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത 20 നോ​ട്ട്സ് വ​രെ എ​ത്താ​നി​ട​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ട് ബോ​ട്ടു​ക​ളും ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ളെ നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ൾ​ട്ടി-​ഹ​സാ​ർ​ഡ് എ​ർ​ലി വാ​ർ​ണി​ങ് സെ​ന്റ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും സു​ര​ക്ഷ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 9999 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലോ 24343666 ന​മ്പ​റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

