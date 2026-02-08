Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹെ​വ​ൻ​സ്‌ പ​ത്താം...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 10:13 AM IST

    ഹെ​വ​ൻ​സ്‌ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹെ​വ​ൻ​സ്‌ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഹെ​വ​ൻ​സ് പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല : സ്വ​കാ​ര്യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ഹെ​വ​ൻ​സ് പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്രീ ​സ്കൂ​ൾ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു. യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ്‌ ടെ​ക്നോ​ള​ജി ആ​ന്റ്‌ അ​പ്ലൈ​ഡ്‌ സ​യ​ൻ​സി​ലെ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഐ​ഡി​യ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി മാ​സ്റ്റ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സി​യാ​ദ്‌, അ​ൽ അ​മീ​ൻ, നാ​സ​ർ പെ​രി​ങ്ങ​ത്തൂ​ർ, മു​സാ​ബ്‌ ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ​ക്ക്‌ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി.

    പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഷ​മീ​ർ വി.​എ​സ്, റ​ജീ​ന ടീ​ച്ച​ർ, കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​ദി​ഖ്‌, സാ​ഗ​ർ അ​ലി, കെ.​ജെ സ​മീ​ർ, മ​റ്റു മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡോ. ​ന​ബീ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ഫൈ​റൂ​സ, ആ​രി​ഫ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ഡ്‌​മി​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 96029830 ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​മെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:anniversarygulfnewsOmanPre SchoolHeavens
    News Summary - Heavens celebrates its 10th anniversary
    Similar News
    Next Story
    X