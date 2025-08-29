Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 5:21 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 5:21 PM IST

    ഹൃദയാഘാതം; മലയാളി യുവ എൻജിനീയർ മസ്കത്തിൽ നിര്യാതനായി

    നീന്തൽ താരവും പരിശീലകനുമായിരുന്ന ഇദേഹം സൈക്ലിങ്, ട്രക്കിങ്ങ് മേഖലകളിലെ അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു
    krishna
    കൃഷ്ണ

    മസ്കത്ത്: എറണാംകുളം സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി. നീന്തൽ താരവും പരിശീലകനുമായ യുവ എൻജിനിയർ രാമമംഗലം കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ കൃഷ്ണ (45) ആണ് മസ്കത്തിൽ മരിച്ചത്. മസ്കത്തിലെ കോവി കൺസൽട്ടിങ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. കായിക രംഗത്തെ സജീവ വ്യക്തിത്വമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം സൈക്ലിങ്, ട്രക്കിങ്ങ് മേഖലയിൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു. മസ്കത്തിലെ ഖൽബൂൻ പാർക്കിൽ കുട്ടികളുൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് ഇദ്ദേഹം നീന്തലിൽ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.കൃഷ്ണയുടെ ആകസ്മിക വിയോഗം ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല.

    പിതാവ്: പ​രേതനായ കരുണാകരൻ നായർ. മാതാവ്: സതി. ഭാര്യ: സ്വപ്ന ( കേരള ഗവ. ഉദ്യോഗസ്ഥ). മക്കൾ: രഘുറാം കൃഷ്ണ, പൂർണിമ കൃഷ്ണ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും അറിയിച്ചു.

    TAGS:muscutDeath NewsGulf Newsmalayali engineerOman News
