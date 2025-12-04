Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 4 Dec 2025 10:17 AM IST
    date_range 4 Dec 2025 10:17 AM IST

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം: ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അ​ധ്യാ​പി​ക നി​ര്യാ​ത​യാ​യി

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം: ഒ​മാ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അ​ധ്യാ​പി​ക നി​ര്യാ​ത​യാ​യി
    ഷീ​ബ

    തോം​സ​ൺ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം മ​ല​യാ​ളി അ​ധ്യാ​പി​ക നി​ര്യാ​ത​യാ​യി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട അ​ടൂ​ർ ഏ​ഴം​കു​ളം പ്ലാ​വി​ള​യി​ൽ ഫി​ലി​പ് കോ​ശി​യു​ടെ മ​ക​ളും കൊ​ല്ലം ക​ട​മ്പ​നാ​ട് എ​ട​ക്കാ​ട് ചെ​റു​താ​പ്പി​ൽ സി.​കെ. തോം​സ​ണി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യ ചെ​റു​താ​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷീ​ബ തോം​സ​ൺ (54) ആ​ണ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​മാ​നി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ടീ​ച്ച​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ശാ​രീ​രി​കാ​സ്വ​സ്ഥ​ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്ത് റൂ​വി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ര​ണം.

    മാ​താ​വ്: സൂ​സ​ൻ കോ​ശി. മ​ക്ക​ൾ: ജ്യോ​തി​ഷ് തോം​സ​ൺ (ബം​ഗ​ളൂ​രു), തേ​ജ​സ് തോം​സ​ൺ (യു.​കെ). സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: ഷോ​ബി​ൻ (ദു​ബൈ), ഷീ​ജ സൂ​സ​ൻ തോ​മ​സ് (കു​വൈ​ത്ത്). ആ​ക്സി​ഡ​ൻ​റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം ഡെ​ന്നി രാ​ജ​ന്റെ ബ​ന്ധു​കൂ​ടി​യാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഷീ​ബ തോം​സ​ൺ. മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഖൗ​ള ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൃ​ത​ദേ​ഹം ആ​ക്സി​ഡ​ൻ​റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡി​മൈ​സ​സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​സ്കാ​രം പി​ന്നീ​ട്.

    X