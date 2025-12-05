Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹൃദയാഘാതം: കോഴിക്കോട്...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 11:09 AM IST

    ഹൃദയാഘാതം: കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൃദയാഘാതം: കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​ട​നി​ലം ആ​രാ​മ്പ്രം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ലും​ക​ണ്ടി​യി​ൽ ബീ​രാ​ൻ​കോ​യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (63) ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം മൂ​ലം ഒ​മാ​നി​ലെ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടു. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മ​ബേ​ല​യി​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മാ​താ​വ്: പാ​ത്തു​മ്മ.

    ഭാ​ര്യ: റ​സി​യ. മ​ക്ക​ൾ: ഫൈ​റോ​സ്‌ ജ​ഹാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ർ​ഷാ​ഖ്, ഫാ​ത്തി​മ ഡാ​നി​ഷ. ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Heart Attackkozhikode nativepasses awayOman
    News Summary - Heart attack: Kozhikode native passes away in Oman
    Similar News
    Next Story
    X