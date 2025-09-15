ഹൃദയാഘാതം; കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 15 Sept 2025 5:13 PM IST
Updated Ondate_range 15 Sept 2025 5:13 PM IST
ഹൃദയാഘാതം; കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഒമാനിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Heart attack; Kannur native passes away in Oman
മസ്കത്ത്: കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഒമാനിൽ നിര്യാതനായി. എടക്കാടിലെ സോമനാഥൻ (65) ആണ് ജഅലാൻ ബാനി ബൂ അലിയിൽ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചത്.
ബൂഅലി സനയ്യയിൽ വർഷങ്ങളായി കഫ്റ്റീരിയ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. 25 വർഷത്തിലധികമായി ഒമാനിൽ പ്രവാസിയാണ്. തട്ടാരി കൃഷ്ണന്റെയും യശോദയുടെയും മകനാണ്.
ഭാര്യ: സുജാത കേളോത്ത്. മക്കൾ: ജീസിൽ, ജീൻഷ. സഹോദരങ്ങൾ: ചന്ദ്രൻ, പവിത്രൻ, സുമ. നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ ഫക്രുദീൻ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story