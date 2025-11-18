Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​നം; ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കെ​യ​ർ 24

    ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​നം; ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കെ​യ​ർ 24
    ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്

    കെ​യ​ർ 24 അ​ൽ ഹ​ക്കീം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി

    പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് കെ​യ​ർ 24 അ​ൽ ഹ​ക്കീം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ലി​മി​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. കെ​യ​ർ 24 അ​ൽ ഹ​ക്കീം ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​ക്ക്യു​പേ​ഷ​ണ​ൽ തെ​റാ​പ്പി, ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി, ഹോം ​ന​ഴ്സി​ങ്, വി​ദേ​ശ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യാ​ത്ര​ക​ൾ എ​ന്നീ ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് ക​രാ​ർ. ഖു​റ​മി​ലെ ഒ​മാ​നി വി​മ​ൺ​സ് അ​സോ​സ​യേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് ന​ട​ന്നു. സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം, സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മം എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും കെ​യ​ർ 24ന്റെ ​ന​വീ​ന റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ ഒ​മാ​നി വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക ആ​വ​ശ്യ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ലാ​സു​ക​ൾ, വെ​ൽ​ന​സ് വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പ്രി​വ​ന്റി​വ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്ക്രീ​നി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ‘ഒ​മാ​നി​ലെ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ക്ഷേ​മ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കെ​യ​ർ 24 അ​ൽ ഹ​ക്കീ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​ന​ത്തി​നും രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​നും സ്ത്രീ​ക​ളെ ശ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഒ​മാ​ൻ വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ലി​കാ സൈ​ഫ് അ​ൽ മാ​വാ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മെ​ന്നും ഒ​മാ​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ഴ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ധാ​രാ​ണ​പ​ത്രം വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ കെ​യ​ർ 24 അ​ൽ ഹ​ക്കീം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​വി.​എം.​എ. ഹ​ക്കിം, ഒ​മാ​നി വി​മ​ൻ​സ് അ​സോ​സ​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ മി​സ് ലി​കാ സൈ​ഫ് അ​ൽ മാ​വാ​ലി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

