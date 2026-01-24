Begin typing your search above and press return to search.
    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി സ​മ​യ​വും അ​വ​ധി വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ
    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും തൊ​ഴി​ൽ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​ണ​യി​ച്ച ജോ​ലി​സ​മ​യം, നി​യ​ന്ത്രി​ത അ​വ​ധി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ഈ ​മാ​സം ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രു​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രി പ്ര​ഫ. മ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബാ​വൈ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും സ​മാ​ന തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ ക​ഠി​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​ല്ലെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ -ബാ​ധ്യ​ത സ​ന്തു​ലി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക സ്വ​ഭാ​വം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ, ജോ​ലി സ​മ​യം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​ൽ, വാ​ർ​ഷി​ക അ​വ​ധി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തു​വ​ഴി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. സേ​വ​നാ​ന​ന്ത​ര ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​റ്റ​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ സേ​വ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​മ​സ വേ​ത​ന​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി എ​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ആ​നു​കൂ​ല്യം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ പൊ​തു തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നു​പ​ക​ര​മാ​ണ് 15 ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​നം ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​ത്.

    പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​ത​ല​ത്തി​ലെ​യും ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും തൊ​ഴി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള രീ​തി​ക​ളോ​ട് ഒ​മാ​നി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ചേ​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും സ​ന്തു​ലി​ത​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ സ​മീ​പ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

