Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:53 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:53 PM IST

    വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്ക് ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    awareness clas
    സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ്

    സു​ഹാ​ര്‍: സു​ഹാ​ര്‍ കോ​ര്‍ണി​ഷ് മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ വ​നി​ത​ക​ള്‍ക്കും കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രാ​യ പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​യി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ദ​ര്‍ അ​ല്‍ സ​മാ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ് ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ അ​ക്ബ​ര്‍ ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. സ്ത്രീ​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍, രോ​ഗ​പ്ര​തി​രോ​ധം, ഗ​ര്‍ഭ​കാ​ല പ​രി​ച​ര​ണം, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സ്സി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    കൗ​മാ​ര​ത്തി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദം, ഉ​ത്ക​ണ്ഠ, വി​ഷാ​ദം, പ​ഠ​ന​ഭാ​രം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് തു​റ​ന്നു സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​ക​ള്‍ക്കും ഡോ​ക്ട​ര്‍ മ​റു​പ​ടി ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സു​ഹൃ​ത്ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പ​ഴ​ക​ലു​ക​ള്‍, സൈ​ബ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷ, ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഡോ. ​സ​ബീ​ഹ അ​ക്ബ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ത​മ്പാ​ന്‍ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ജാ​സ്മി​ന്‍ ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ജ​യ​ന്‍ എ​ട​പ്പ​റ്റ, ലി​ന്‍സി സു​ഭാ​ഷ്, ഹ​സീ​ദ സു​ശാം എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​ഷി​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ജി​ല ഹാ​ഷി​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:womenGulf NewsOman NewsHealth Awareness Class
