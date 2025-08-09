Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 11:13 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും

    ആ​രോ​ഗ്യാ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 78ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും (ആ​ർ.​എം.​എ) ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സും സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ചെ​ക്ക​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ദാ​ർ​സൈ​ത്ത് ലൈ​ഫ് ലൈ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഹൃ​ദ്രോ​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ ‘ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം: മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​ന​ട​പ​ടി​ക​ളും’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​വ​ബോ​ധ ക്ലാ​സ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ർ​ഡി​യോ​പ​ൾ​മ​ണ​റി റെ​സ​സി​റ്റേ​ഷ​ൻ (സി.​പി.​ആ​ർ) എ​ന്ന അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​കാ​ല ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷാ ടെ​ക്നി​ക്കി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ​ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ബ്ല​ഡ് പ്ര​ഷ​ർ, ബ്ല​ഡ് ഷു​ഗ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​നാ​സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Gulf NewsOman NewsHealth Awareness
