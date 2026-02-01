Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 8:16 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    മ​​ബേ​ല ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ​യും ജ​ലാ​ലി​യ്യ മ​ദ്ര​സ​യു​ടെ​യും

    ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​േ​ബ​ല ഐ.​സി.​എ​ഫി​ൻ​റെ​യും ജ​ലാ​ലി​യ്യ മ​ദ്ര​സ​യു​ടെ​യും ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ​സ​ലാ​മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക് എം.​ഡി ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ് അ​ലി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​ധാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ത്വാ​ഹ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​ജാ​ബി​ർ ജ​ലാ​ലി ആ​മു​ഖം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. റ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ർ, ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ശു​ചി​ത്വം, ആ​ഹാ​ര രീ​തി, ഉ​റ​ക്കം, വ്യാ​യാ​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ മ​ക്ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട ശീ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഡോ​ക്ട​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​ഠ​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ലൂ​ടെ ഭാ​വി​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മ്മ​പ്പെ​ടു​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ന​ൽ​കി.

    News Summary - Health awareness campaign organized
