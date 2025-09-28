Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹ​സ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:29 AM IST

    ഹ​സ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി പൊ​ന്നാ​നി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​സ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി പൊ​ന്നാ​നി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം
    cancel
    camera_alt

    ഹ​സ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി പൊ​ന്നാ​നി​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സ്ഥാ​പ​ക​നേ​താ​വ് ഹ​സ​ൻ ബാ​വ ഹാ​ജി പൊ​ന്നാ​നി​ക്ക് മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​മ്മി​റ്റി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ കു​നി​യി​ൽ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സി.​വി.​എം. ബാ​വ വേ​ങ്ങ​ര, യാ​ക്കൂ​ബ് തി​രൂ​ർ, സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ർ​ഷി​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, പി.​ടി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കാ​ടാ​മ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Hassan Bawa Haji Ponnani should be accepted
    Similar News
    Next Story
    X