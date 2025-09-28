Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 28 Sept 2025 10:29 AM IST
Updated Ondate_range 28 Sept 2025 10:29 AM IST
ഹസൻ ബാവ ഹാജി പൊന്നാനിക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
News Summary - Hassan Bawa Haji Ponnani should be accepted
മസ്കത്ത്: ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർഥം മസ്കത്തിലെത്തിയ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല സ്ഥാപകനേതാവ് ഹസൻ ബാവ ഹാജി പൊന്നാനിക്ക് മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലകമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി.
കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി നജീബ്റഹ്മാൻ കുനിയിൽ സ്നേഹോപഹാരം സമർപ്പിച്ചു. സി.വി.എം. ബാവ വേങ്ങര, യാക്കൂബ് തിരൂർ, സഫീർ കോട്ടക്കൽ, അഹമ്മദ് മുർഷിദ് തങ്ങൾ, പി.ടി. അബൂബക്കർ കാടാമ്പുഴ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
