cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഗോ​ത​മ്പ് വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ഏ​പ്രി​ൽ ആ​ദ്യം മു​ത​ൽ​ക്കു​ത​ന്നെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം 250 ട​ൺ ക​വി​യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം 200 ഏ​ക്ക​റി​ല​ധി​കം ഗോ​ത​മ്പ് കൃ​ഷി ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കൃ​ഷി, ജ​ല​വി​ഭ​വ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ നാ​സ​ർ അ​ലി അ​ൽ മ​ർ​ഷൂ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​യ​ർ​ന്ന വി​ള​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 7,000 കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ത്തു​ക​ൾ കൃ​ഷി ചെ​യ്യാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് അ​ത് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി ക​ർ​ഷ​ക​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കുന്ന​തി​നു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗോ​ത​മ്പ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ നേ​ട്ടം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ൽ ഗോ​ത​മ്പ് കൃ​ഷി കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ൽ മ​ർ​ഷൂ​ദി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​പ്ര​ധാ​ന വി​ള​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ത്തു​ക​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ ഫ്ലോ​ർ മി​ൽ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​മീ​പ​കാ​ല ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം പ്ര​കാ​രം, ട​ണ്ണി​ന് 500 റി​യാ​ൽ നി​ര​ക്കി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന ഗോ​ത​മ്പ് ക​മ്പ​നി വാ​ങ്ങും. ഈ ​ക​രാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ദേ​ശീ​യ ഗോ​ത​മ്പ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത് അ​തേ​സ​മ​യം, 2022-2023 കാ​ർ​ഷി​ക സീ​സ​ണി​ൽ 7119 ട​ൺ ഗോ​ത​മ്പാ​ണ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ച്ച​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ 229 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗോ​ത​മ്പ് കൃ​ഷി​യു​ടെ ആ​കെ വി​സ്തൃ​തി 6359 ഏ​ക്ക​റി​ലേ​ക്ക്​ വ്യാ​പി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സീ​സ​ണി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 160 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ 24 ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച​യു​മു​ണ്ടാ​യി. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ മൊ​ത്തം ഗോ​ത​മ്പ് കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും ദോ​ഫാ​ർ ഗ​വ​ർ​ണേ​റ​റ്റി​ലാ​ണ്. 5,112 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ കൃ​ഷി​ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വി​ള​വെ​ടു​പ്പി​ലും ഒ​ന്നാം സ്ഥ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്​ ദോ​ഫാ​റാ​യി​രു​ന്നു. 5,940 ട​ൺ ആ​ണ്​ ഇ​വി​ടു​ത്തെ ഗോ​ത​മ്പ്​ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​നം. മൊ​ത്തം ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്റെ 83 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണി​ത്. ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ്ഥ​ല​ത്ത്​ ഗോ​ത​മ്പ്​ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​. 2022-2023​ സീ​സ​ണി​ൽ 779 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് ഗോ​ത​മ്പ്​ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​കെ ഗോ​ത​മ്പ്​ കൃ​ഷി​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. 81 ട​ൺ ഗോ​ത​മ്പ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. Show Full Article

Harvesting is progressing; more than 250 tons of wheat is expected from Buraimi this year