Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 1:07 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 1:07 PM IST

    ഹാർമോണിയസ് കേരള 'സിങ് ആൻഡ് വിൻ' രജിസ്ട്രേഷൻ 12 വരെ

    ഹാർമോണിയസ് കേരള ‘സിങ് ആൻഡ് വിൻ’ രജിസ്ട്രേഷൻ 12 വരെ
    സ​ലാ​ല: ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കൂ​ടി നീ​ട്ടി. ജ​നു​വ​രി 12ന് ​ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ലാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കാ​നും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ’ മ​ത്സ​രം. എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട നാ​ലു​വ​രി പാ​ടി, പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം വിഡി​യോ അ​യ​ച്ചാ​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ദൈ​ർ​ഘ്യം ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്.

    ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ പാ​ന​ൽ തെ​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന 30 പേ​ർ ഇ​രു കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കും. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രും എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രു സെ​മി ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​രു മെ​ല​ഡി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ല്ല​വി​യും അ​നു​പ​ല്ല​വി​യു​മാ​ണ് പാ​ടി അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നേ​രി​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ റൗ​ണ്ടി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ലാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ർ വീ​തം മ​ത്സരി​ക്കും.

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്

    കേ​ര​ള’ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക

    17 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​രെ ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും 17 ന്​ ​മു​ക​ളി​ൽ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​നെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് വ​യ​സ്സ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ക. ഇ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ വിഡി​യോ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത് പേ​രും വ​യ​സ്സും സ്ഥ​ല​വും ഫോ​ൺ ന​മ്പ​റും സ​ഹി​തം +968 7741 7579 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് വാ​ട്സ്ആ​പ് ചെ​യ്യ​ണം.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യേ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന​യും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഡ​യ​മ​ണ്ട് സീ​റ്റി​ന് 10 റി​യാ​ൽ, പ്ലാ​റ്റി​നം സീ​റ്റി​ന് അ​ഞ്ചു റി​യാ​ൽ, ഗോ​ൾ​ഡ് സീ​റ്റി​ന് മൂ​ന്നു റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ്‌ നി​ര​ക്ക്‌. നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാ​മ​തൊ​രെ​ണ്ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. വ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ്‌ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ ന​ടി ഭാ​വ​ന​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

