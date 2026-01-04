ഹാർമോണിയസ് കേരള: ടിക്കറ്റെടുക്കാം ...സീറ്റുറപ്പിക്കാം

ഹാർമോണിയസ് കേരള: ടിക്കറ്റെടുക്കാം ...സീറ്റുറപ്പിക്കാംtext_fields
സലാല: ‘ഹാർമോണിയസ് കേരള’ ആറാം സീസണിന്റെ ആഘോഷരാവിൽ അണിചേരാൻ നേരത്തെ ടിക്കറ്റെടുത്ത് സീറ്റുറപ്പിക്കാം. ടിക്കറ്റ് റിലീസിങ് ഞായറാഴ്ച നടക്കും. ഡയമണ്ട് സീറ്റിന് 10 റിയാൽ, പ്ലാറ്റിനം സീറ്റിന് അഞ്ചു റിയാൽ, ഗോൾഡ് സീറ്റിന് മൂന്നു റിയാൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. നാല് ടിക്കറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരെണ്ണം സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ടിക്കറ്റുകൾ നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും എടുക്കാം. നേരിട്ട് ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ 95629600 (നവാസ്), 99490108 (അൽ ഫവാസ് ട്രാവൽസ്), 92742931 (ഐഡിയൽ ഹാൾ), 98671150 (സിറാജ് റാമിസ് സനായ), 96029947 (സദ അൽ മഹ പെട്രോൾ പമ്പ് കാർ ആക്സസറീസ് ഷോപ്പ്) എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഓൺലൈനായി ലഭിക്കാൻ: https://events.mefriend.com/hk6
