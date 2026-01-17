Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 1:10 PM IST

    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള-​സീ​സ​ൺ 6; ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ൻ​ഡ്ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ്ങി​നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ
    ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള-​സീ​സ​ൺ 6; ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു
    cancel

    സ​ലാ​ല: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ​വും മീ ​ഫ്ര​ണ്ടും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ​ന പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ഡ​യ​മ​ണ്ട് സീ​റ്റി​ന് 10 റി​യാ​ൽ, പ്ലാ​റ്റി​നം സീ​റ്റി​ന് അ​ഞ്ചു റി​യാ​ൽ, ഗോ​ൾ​ഡ് സീ​റ്റി​ന് മൂ​ന്നു റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ്‌ നി​ര​ക്ക്‌. നാ​ല് ടി​ക്ക​റ്റ് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചാ​മ​തൊ​രെ​ണ്ണം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. വ​ലി​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്‌ ക​സ്റ്റ​മൈ​സ്ഡ്‌ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ബ​ൻ​ഡ്ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്കി​ങ്ങി​നാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ള​ട​ക്കം ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​രി​ട്ടും ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും.

    നേ​രി​ട്ട് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ 95629600 (ന​വാ​സ്), 99490108 (അ​ൽ ഫ​വാ​സ് ട്രാ​വ​ൽ​സ്), 92742931 (ഐ​ഡി​യ​ൽ ഹാ​ൾ), 92877710 (ക​മൂ​ന ബേ​ക്ക​റി ന്യൂ ​സ​ലാ​ല), 98671150 (സി​റാ​ജ് റാ​മി​സ് സ​നാ​യി​യ്യ), 96029947 (സാ​ദ അ​ൽ മ​ഹ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് , കാ​ർ ആ​ക്സ​സ​റീ​സ് ഷോ​പ്) എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും എ​ടു​ക്കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ: https://events.mefriend.com/hk6salalah

    മ​ല​യാ​ള ന​ടി ഭാ​വ​ന​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള താ​ര​നി​ര​യാ​ണ് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ആ​റാം സീ​സ​ണി​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ​നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ൻ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ‘മ​ധു​മ​യ​മാ​യ് പാ​ടാം’ എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ഷോ ​ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​ല​ച്ചി​ത്ര പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്ത് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ പാ​ട്ടു​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ 40ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശ്, മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ നി​ത്യ മാ​മ്മ​ൻ, ശി​ഖ, മി​യ​ക്കു​ട്ടി, അ​ശ്വി​ൻ വി​ജ​യ​ൻ, ജാ​സിം ജ​മാ​ൽ, റ​ഹ്മാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തും. ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്, ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, സീ ​പേ​ൾ​സ്‌ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ഖ്യ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ. കൂ​ടാ​തെ, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്, സാ​യ് ഡി​റ്റ​ർ​ജ​ന്റ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Harmonious Kerala-Season 6; Ticket sales are progressing
    Similar News
    Next Story
    X