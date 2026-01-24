Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:14 AM IST

    സ​ലാ​ല എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് –ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ്

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ സീ​സ​ൺ സി​ക്സി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള റോ​ഡ് ഷോ ​അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ ന​ടി ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് മ​ന​സ്സു തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ...
    സ​ലാ​ല എ​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് –ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ്
    ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ റോ​ഡ് ഷോ ​അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഡ​യാ​ന​യു​ടെ ആ​ദ്യ എ​ൻ​ട്രി​യാ​ണ​ല്ലോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് സം​സാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. താ​ൻ കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ സ​ലാ​ല​യെ​ക്കാ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ സ​ലാ​ല​യെ ഏ​റെ ഇ​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന് ഡ​യാ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.‘‘സ​ലാ​ല​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; ഒ​മാ​നി​ലും ഞാ​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് വ​രു​ന്ന​ത്. സ​ലാ​ല​യെ കു​റി​ച്ച് ഒ​രു​പാ​ട് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ കേ​ര​ളം പോ​ല​ത്തെ നാ​ടാ​ണ് എ​ന്ന്. ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴും എ​നി​ക്ക​തു ഫീ​ൽ ചെ​യ്തു. സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളാ​ണ് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും കാ​ണാ​നാ​വു​ക. പ​ക്ഷേ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​പാ​ട് തെ​ങ്ങു​ക​ളും വാ​ഴ​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു. ഗ​ൾ​ഫി​ൽ മ​റ്റെ​വി​ടെ​യും ഞാ​ൻ ഇ​തു​പോ​ലെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി​യോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള ഒ​രു​പാ​ട് കാ​ഴ്ച​ക​ൾ കാ​ണാ​നാ​യി. ഇ​വി​ട​ത്തെ മ​നു​ഷ്യ​രും ദ​യ​വു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ചി​രി​ച്ച മു​ഖ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ന​മ്മ​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന അ​വ​രു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റം വ​ള​രെ സൗ​ഹാ​ർ​ദ​പ​ര​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളും അ​റ​ബി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണെ​ന്ന് കേ​ട്ടു. സ​ലാ​ല എ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നാ​ടു​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഞാ​ൻ വ​ന്ന് വ​ള​രെ കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ വ​ള​രെ പൊ​സി​റ്റീ​വാ​യ ഒ​രു വൈ​ബ് എ​നി​ക്ക് ഈ ​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ട്ടി. സ​ലാ​ല​യി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടു​മൊ​രി​ക്ക​ൽ വ​ര​ണം. ഈ ​നാ​ടി​ന്റെ സ്നേ​ഹം അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യ​ണം...’’

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ തീ​മി​നെ കു​റി​ച്ചും ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദ് പ്ര​ത്യേ​കം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ‘‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വു​മാ​യി എ​നി​ക്ക് അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ്റ്റീ​ജി​യ​സ് പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന​റി​യാം. ഈ ​ഷോ​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ന​ല്ല അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നോ​ട​കം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നി​ര​വ​ധി ഷോ​ക​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തി​ൽ ഷോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ എ​നി​ക്കും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​യി. അ​തൊ​രു ഭാ​ഗ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഷോ​ക​ളോ​ട് സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​മു​ക്കും സ​ന്തോ​ഷ​മേ​യു​ള്ളൂ. സ​ത്യം പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന് പ​റ​യാം.

    ‘ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള’​യു​ടെ തീം ​വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. എ​ല്ലാ മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മം എ​ന്ന​ത് ചെ​റി​യ കാ​ര്യ​മ​ല്ല. അ​ത് വ​ലി​യ ദൗ​ത്യ​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ ഭി​ന്നി​പ്പി​ല്ലാ​തെ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ ന​മു​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​മാ​യി ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. അ​ത്ത​രം ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​ല​യെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​ത് വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ​യു​ള്ള പ​ല ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട് എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ കാ​ര്യം...’’

    നാ​ട്യ​മാ​ണോ ന​ട​ന​മാ​ണോ അ​വ​ത​ര​ണ​മാ​ണോ ഏ​റ്റ​വു​മി​ഷ്ട​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​റു​പ​ടി. ‘‘ഏ​ക​ദേ​ശം മു​പ്പ​തോ​ളം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ഭി​ന​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി നേ​ടി​ത്ത​ന്ന​ത് ടി.​വി ഷോ​ക​ളാ​ണ്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും സ്റ്റാ​ർ മാ​ജി​കും വ​ൺ​സ് അ​​പ് ഓ​ൺ എ ​ടൈ​മും.

    അ​വ​താ​ര​ക എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ എ​ന്നെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ക്കി​വി​ട്ട​ത് ര​മേ​ഷ് പി​ഷാ​ര​ടി​യു​ടെ വ​ൺ​സ് അ​​പ് ഓ​ൺ എ ​ടൈം എ​ന്ന സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് അ​പ് കോ​മ​ഡി പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ്. അ​ത് എ​നി​ക്കു​ന​ൽ​കി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്. പി​ന്നെ, എ​ന്റെ ക​രി​യ​റി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും മീ​ഡി​യ​യു​ടെ ന​ല്ല സ​പ്പോ​ർ​ട്ടും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​മി​ഷം ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​വ​താ​ര​ക എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മീ​ഡി​യ ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണ്.

    അ​ജു വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ കൂ​ടെ​യു​ള്ള ആ​മോ​സ് അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ ആ​ണ് അ​വ​സാ​നം റി​ലീ​സാ​യ ചി​ത്രം. സൈ​ജു കു​റു​പ്പി​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ‘മ​ധു​രം ജീ​വാ​മൃ​ത ബി​ന്ദു’ എ​ന്ന ആ​ന്തോ​ള​ജി ചി​ത്രം ഒ.​ടി.​ടി​യി​ലാ​ണ് റി​ലീ​സാ​യ​ത്. ഷൂ​ട്ടി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് നാ​ലു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ണ് ആ ​ചി​ത്രം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ബ്യൂ​ട്ടി​ഫു​ൾ മൂ​വി​യാ​ണ്.‘ത​മ​സ്’ എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ടി.​വി ഷോ​ക​ളും ന​ന്നാ​യി പോ​കു​ന്നു. അ​ഭി​ന​യം, അ​വ​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പാ​ഷ​ൻ. ചെ​റു​താ​യി​ട്ട് നൃ​ത്തം ചെ​യ്യും.

    എ​ന്നാ​ൽ, പാ​ട്ട് എ​നി​ക്ക​ങ്ങോ​ട്ട് അ​ത്ര​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, പാ​ട്ടൊ​രു​പാ​ട് എ​നി​ക്ക് കേ​ൾ​ക്കാ​നി​ഷ്ട​മാ​ണ്. സം​ഗീ​തം ന​ന്നാ​യി ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്.പാ​ടാ​നു​ള്ള എ​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം മൂ​ളി​പ്പാ​ട്ടി​ലൊ​തു​ക്കാ​റാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്നും ഡ​യാ​ന ഒ​രു ചെ​റു​ചി​രി​യോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു നി​ർ​ത്തി.

