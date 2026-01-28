Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    സ​ലാ​ല​യെ സ​സ്​​പെ​ൻ​സി​ന്റെ ത്രി​ല്ല​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​ത്തു​ന്നു

    മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ആ​ളു​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ
    സ​ലാ​ല​യെ സ​സ്​​പെ​ൻ​സി​ന്റെ ത്രി​ല്ല​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​ത്തു​ന്നു
    ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ​‘ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ’ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​നി​ടെ



    സ​ലാ​ല: ജ​നു​വ​രി 30ന് ​സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ കാ​ണി​ക​ളെ സ​സ്​​പെ​ൻ​സി​ന്റെ ത്രി​ല്ല​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ ഷോ​യു​മാ​യി ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും നി​ര​വ​ധി പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ആ​ളു​ക​ളെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ക്ക​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    സ​ലാ​ല​യി​​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫാ​സി​ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ​വ​ര​വാ​ണി​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ, 2003ൽ ​ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്താ​ണ് മാ​ജി​ക്കി​ന്റെ മാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഫ​യ​ർ എ​സ്കേ​പ്പ് പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട​തോ​ടെ, ഫ​യ​ർ എ​സ്‌​കേ​പ് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ മാ​ന്ത്രി​ക​നാ​യി. നി​ര​വ​ധി ആ​ൾ​ദൈ​വ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തു​റ​ന്നു​കാ​ട്ടി​യ​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ‘ട്രി​ക്സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള ഫാ​സി​ലി​ന്റെ യൂ​ട്യൂ​ബ് ചാ​ന​ലി​ന് ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ​ബ്സ്ക്രൈ​ബേ​ഴ്സാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ഗ്രാ​മി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ത​ന്റെ പാ​ഷ​നാ​യ മെ​ന്റ​ലി​സ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫാ​സി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഏ​ക​ദേ​ശം പ​ത്തു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്, മെ​ന്റ​ലി​സം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ൽ ഫാ​സി​ൽ മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ ​ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. മെ​ന്റ​ലി​സം എ​ന്ന ക​ല​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തെ​റ്റാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ച​രി​ക്കാ​നാ​രാം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​ക്കാ​യി ക​ല​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സി​ദ്ധി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​താ​ൻ ത​ന്റെ ഷോ​യു​ടെ പേ​ര് ‘ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ’ എ​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്നു മു​ത​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ സാ​മു​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ഈ ​ഷോ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്. മെ​ന്റ​ലി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും ഹി​പ്നോ​ട്ടി​സ​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​നോ​ദ​വും പ​ക​രു​ക​യാ​ണ് ‘ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ’ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ന്താ​ണ് മെ​ന്റ​ലി​സ​മെ​ന്നും എ​ന്താ​ണ് ഹി​പ്നോ​ട്ടി​സ​മെ​ന്നും ഷോ ​ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​ന്ത​രം പ്രാ​ക്ടീ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മെ​ന്റ​ലി​സം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്റെ ഷോ ​എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് 2022ൽ ​ശ്രേ​ഷ്ഠ മാ​ന​വ് സേ​വാ നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്, 2023ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മി​റാ​ക്കി​ൾ ബ​സ്റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്തോ​ളം പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ലാ​റ്റി​നം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ തീ​ർ​ന്നു; വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ടി​ക്ക​റ്റു​റ​പ്പി​ക്കാം

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല അ​ൽ മ​റൂ​ജ് ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ജ​നു​വ​രി 30 ന് ​ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​വും മീ​ഫ്ര​ണ്ടും ​ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള- ആ​റാം സീ​സ​ണി​ന്റെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗം കാ​ലി​യാ​വു​ന്നു. അ​ഞ്ചു റി​യാ​ലി​ന്റെ പ്ലാ​റ്റി​നം കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ സീ​റ്റു​ക​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ വി​റ്റു തീ​ർ​ന്ന​താ​യി ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​നി 10 റി​​യാ​​ലി​ന്റെ ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലും മൂ​ന്നു റി​യാ​ലി​ന്റെ ഗോ​​ൾ​​ഡ് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ൽ ഡ​​യ​​മ​​ണ്ട് കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ലെ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ്പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഒ​ന്നി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വ​​ലി​​യ ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ൾ​​ക്ക്‌ ക​​സ്റ്റ​​മൈ​​സ്ഡ്‌ പാ​​ക്കേ​​ജു​​ക​​ളും ല​​ഭ്യ​​മാ​​ണ്. നേ​​രി​​ട്ടും ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യും ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ എ​ടു​ക്കാം. നേ​​രി​​ട്ട് ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ 95629600 (ന​​വാ​​സ്), 99490108 (അ​​ൽ ഫ​​വാ​​സ് ട്രാ​​വ​​ൽ​​സ്), 92742931 (ഐ​​ഡി​​യ​​ൽ ഹാ​​ൾ), 92877710 ( ക​​മൂ​​ന ബേ​​ക്ക​​റി ന്യൂ ​​സ​​ലാ​​ല), 98671150 (സി​​റാ​​ജ് റാ​​മി​​സ് സ​​നാ​​യി​​യ്യ), 96029947 (സാ​​ദ അ​​ൽ മ​​ഹ പെ​​ട്രോ​​ൾ പ​​മ്പ്, കാ​​ർ ആ​​ക്സ​​സ​​റീ​​സ് ഷോ​​പ്) എ​​ന്നി​​വ​​രു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട​​ണം. ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യി ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ https://events.mefriend.com/hk6salalah വെ​​ബ്സൈ​​റ്റ് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കാം.

    ടി​​ക്ക​​റ്റു​​ക​​ൾ ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നാ​​യി ല​​ഭി​​ക്കാ​​ൻ ക്യു​ആ​ർ കോ​ഡ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യു​ക



