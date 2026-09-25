ഹരിപ്പാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷം

ഹരിപ്പാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഹരിപ്പാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷവും പുതിയ ലോഗോയുടെ പ്രകാശനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 18ന് വാദി കബീറിലെ ഗോൾഡൻ ഒയാസിസ് ഹാളിലായിരുന്നു പരിപാടി.ഹാപ്പ അംഗങ്ങളായ അജയ്-സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മാതാപിതാക്കളായ എം.എസ്. സോമനാഥൻ നായരും ഉഷാ നായരും ചേർന്ന് ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
തുടർന്ന് ഹാപ്പ പ്രസിഡന്റ് കൈലാസ് നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ബിനീഷ് സി. ബാബു ,ട്രഷറർ വിമൽ, വനിതാ കോർഡിനേറ്റർ സജിത വിനോദ്കുമാർ കൾച്ചറൽ സെക്രട്ടറി അജി ഹരിപ്പാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.തുടർന്ന് ഹാപ്പ അംഗങ്ങളും കുട്ടികളും അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. മത്സരങ്ങൾ, വടംവലി, ഓണസദ്യ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register