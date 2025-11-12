ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹരിപ്പാട്‌ സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 12 Nov 2025 3:57 PM IST
Updated Ondate_range 12 Nov 2025 3:57 PM IST
ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി സലാലയിൽ നിര്യാതനായിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Haripad native who was undergoing treatment passed away in Salalah
Listen to this Article
സലാല: ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് കുമാരപുരം തമല്ലാക്കൽ സൗത്ത്, സ്വദേശി ശ്രീനിലയത്തിൽ ശ്രീകുമാർ ഭാസ്കരൻ (64) നിര്യാതനായി. ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഗുരുതര ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഹാഫയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ എ.കെ. പവിത്രന്നും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. നേരത്തെ ഹാഫയിൽ വിവിധ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഭാര്യയും മകനുമുണ്ട്. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം സലാലയിൽ സംസ്കരിക്കുമെന്ന് എംബസി കോൺസുലാർ ഏജന്റ് ഡോ. കെ. സനാതനൻ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story