Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 8:49 AM IST

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​സ്ക​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും

    ഹ​രി​പ്പാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​സ്ക​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും
    ഹ​രി​പ്പാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​സ്ക​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഹ​രി​പ്പാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​സ്ക​ത്ത് വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി.

    തു​ട​ർ​ന്നു​ന​ട​ന്ന മ​സ്ക​ത്ത് ഞാ​റ്റു​വേ​ല ഫോ​ക് ബാ​ൻ​ഡി​ന്റെ നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് ഏ​റെ ആ​സ്വാ​ദ്യ​ക​ര​മാ​യി. വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 2025-2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള നി​ർ​വാ​ഹ​ക​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി രാ​ജ​ൻ ചെ​റു​മ​ന​ശ്ശേ​രി, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു പ​രി​പ്ര​യി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് നാ​യ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ, ​ജോ. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു സ​ജി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, വ​നി​ത കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മ​ഞ്ജു ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജ​യ് മാ​ധ​വ്, അ​നി​ൽ ല​ക്ഷ്മ​ണ​ൻ, ഐ​ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ബീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഐ​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​പി​ൻ, ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടാ​തെ 23 എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഹ​രി​പ്പാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​സ്ക​ത്ത് തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​മ്പോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ബു പ​രി​പ്ര​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

