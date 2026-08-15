Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിനിൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 11:05 AM IST

    ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളാവാം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിന്‍
    cancel

    മസ്‌കത്ത്: ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ‘ഹർ ഘർ തിരംഗ’ പ്രചാരണത്തിൽ ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മസ്‌കത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അഭ്യർഥിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ആരംഭിച്ച കാമ്പയിൻ തിങ്കളാഴ്ച സമാപിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായാലും ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പരസ്പരം കോർത്തിണക്കുന്ന നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകക്കൊപ്പം മനോഹരമായ ഒരു സെൽഫി പകർത്തിയ ശേഷം അത് harghartiranga.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.

    അതേസമയം, ഒമാനിൽ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ വീടുകൾക്ക് പുറത്തോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ വ്യക്തിപരമായി ഉയർത്തുന്നതിന് കടുത്ത നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക അനുമതിയില്ലാതെ വീടുകൾക്ക് പുറത്തോ വാ-ഹനങ്ങളിലോ പൊതുഇടങ്ങളിലോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ ഉയർത്താൻ പാടില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Indian Embassy in Muscat urges Indian diaspora in Oman to join 'Har Ghar Tiranga' campaign
    Similar News
    Next Story
    X