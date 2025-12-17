Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:36 AM IST

    ‘ എ​ന്താ ഇ​പ്പൊ ഉ​ണ്ടാ​യേ?..’

    ‘ എ​ന്താ ഇ​പ്പൊ ഉ​ണ്ടാ​യേ?..’
    ‘ക്രി​സ്മ​സ്’ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റ​യും പ​ങ്കു​വ​ക്ക​ലി​ന്റെ​യും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ വി​രി​യു​ന്ന കാ​ലം. ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​മാ​യാ​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സി​ൽ കു​ളി​ർ​മ​യാ​യി ഒ​രാ​യി​രം ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​രി​യും.

    എ​ന്റെ മ​ന​സ്സി​ലും അ​തു​പോ​ലെ ഓ​രാ​യി​രം സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ തി​രി തെ​ളി​യു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം തെ​ളി​യി​ക്ക​ണം, പു​ൽ​ക്കൂ​ട് കെ​ട്ട​ണം. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രാ​യി​രം തി​ര​ക്കു​ക​ൾ. അ​മ്മ അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ അ​ങ്ക​മാ​ലി മാ​ങ്ങാ ക​റി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പാ​ച​ക തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രി​ക്കും. അ​പ്പ​ച്ച​നും ഞാ​നും പെ​ങ്ങ​ന്മാ​രും കൂ​ടി അ​ല​ങ്കാ​ര പ​ണി​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് ക​രോ​ൾ വ​രു​ന്ന​തി​നെ മു​ന്നേ എ​ല്ലാം തീ​ർ​ക്ക​ണം. പി​ന്നെ ക​രോ​ളി​ന്റെ കൂ​ടെ ഒ​രു ക​റ​ക്കം. എ​ല്ലാ​വ​രും കൂ​ടി പാ​തി​രാ കു​ർ​ബാ​ന​ക്കു​ള്ള പോ​ക്ക്. രാ​വി​ലെ അ​മ്മ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ബ്രെ​ഡും സ്റ്റ്യൂ​വും അ​പ്പ​ച്ച​ൻ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ള​മ്പി ത​രും. കേ​ക്കു മു​റി​ച്ചു നോ​മ്പ് തു​റ​ക്കും. വീ​ട്ടു​കാ​രും പ​ല മ​ത​ത്തി​ലു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കാ​രും ചേ​ർ​ന്നു ഉ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണം. പി​ന്നെ അ​ങ്ങോ​ട്ട്‌ ക​ളി​യും ചി​രി​യും പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ക്ക​ലും ഒ​ക്കെ ആ​യി അ​ങ്ങ​നെ പോ​കും. ഇ​ന്ന് ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​യാ​യി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​മ്പോ​ൾ ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റ് ന​മ്മ​ളെ ത​ലോ​ടി പോ​കും.

    ഒ​രു അ​ങ്ക​മാ​ലി​ക്കാ​ര​നാ​ണ് ഞാ​ൻ. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ നാ​ട്ടി​ൽ ക്രി​സ്മ​സ് എ​ന്ന് വ​ച്ചാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വു​ക​ളാ​ണ്. അ​ങ്ക​മാ​ലി ടൗ​ണി​ൽ പ​ട​ക്ക ക​ട​ക​ളു​ടെ ബ​ഹ​ള​മാ​ണ്. കൂ​ടേ മ​റ്റു ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളും.​ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​സ്ക് ക്ല​ബി​ൽ പ​തി​വു​പോ​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി.

    ജ​ന​ലി​ന്റെ മു​ന്നി​ലെ ത​ണ​ൽ മ​ര​ത്തി​ൽ ന​ക്ഷ​ത്രം തൂ​ങ്ങി. വ​ലി​യ ഒ​രു പു​ൽ​കൂ​ടും .അ​ങ്ങ​നെ ആ​ഘോ​ഷം അ​ങ്ങ് ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കൂ​ടേ എ​ന്റെ ആ​ത്മ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ഡാ​നി​ഷും സോ​ണി​യും ഉ​ണ്ട്. ടൗ​ണി​ലെ ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കു​റെ പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്ത് കൊ​ണ്ട് വ​ന്നു.

    നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ കു​റ​ച്ചൊ​ന്നു​മ​ല്ല ഒ​രു രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ക​ള​റാ​ക്കാ​നു​ള്ള​തു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പ​ട​ക്കം പൊ​ട്ടി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി. ന​ടു​റോ​ഡി​ൽ ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും പ​ട​ക്ക​വും പൂ​ത്തി​രി​യും കു​ര​വ​യും ചൈ​നീ​സ് പൂ​ക്കു​റ്റി​യും എ​ല്ലാം കൂ​ടി ഒ​രു ബ​ഹ​ളം. ഞാ​നും സോ​ണി​യും ഡാ​നി​ഷും പാ​ല​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ബോ​ക്സ്‌ ഓ​ല​പ്പ​ട​ക്കം വ​ച്ച് ക​ത്തി​ച്ചു താ​ഴേ​ക്കു എ​റി​യു​ന്നു. കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി എ​ത്തി. ആ​ള് അ​ല്പം ര​ജ​നി ആ​രാ​ധ​ക​ൻ കൂ​ടി ആ​ണ്. പ​ട​ക്കം എ​റി​ഞ്ഞു എ​റി​ഞ്ഞു ആ​ളു​ടെ ഉ​ള്ളി​ൽ അ​റി​യാ​തെ ര​ജ​നി ക​യ​റി. പി​ന്നെ ര​ജ​നി സ്റ്റൈ​ൽ ആ​ണ് എ​ല്ലാം. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് കൂ​ടി ആ​യ​പ്പോ പ​റ​യ​ണ്ട... വ​ലി​ച്ചു എ​റി​യു​ന്നു, തി​രി​ച്ചു എ​റി​യു​ന്നു, ക​റ​ക്കി എ​റി​യു​ന്നു. മൊ​ത്തം സി​നി​മ സ്റ്റൈ​ൽ.

    അ​ങ്ങ​നെ എ​റി​ഞ്ഞ കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​ട​ക്കം മു​ക​ളി​ലെ ലൈ​ൻ ക​മ്പി​യി​ൽ ത​ട്ടി നേ​രെ പ​ട​ക്ക പെ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്.. ‘ഓ​ടി​ക്കോ​ടാ’ എ​ന്ന് ഒ​രു അ​ല​ർ​ച്ച.. പി​ന്നെ ആ​കെ നേ​രം വെ​ളു​ത്ത പോ​ലെ കൂ​ടേ പു​ക​യും..

    കു​റ​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു പു​ക എ​ല്ലാം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങി. അ​വി​ടെ​യും ഇ​വി​ടെ​യും ചി​ല പ​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടു​ന്നു. നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഞാ​ൻ ഒ​രു ഓ​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ട്, അം​ഗ​ഭം​ഗം ഒ​ന്നും ഇ​ല്ല. പ​തി​യെ ത​ല​പൊ​ക്കി. ആ​രെ​യും കാ​ണു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നെ നോ​ക്കു​മ്പോ അ​വി​ടെ​യും ഇ​വി​ടെ​യും നി​ന്ന് കു​റ​ച്ചു ത​ല​ക​ൾ പൊ​ങ്ങി വ​രു​ന്നു, ക​ണ്ടി​ട്ടു എ​ല്ലാ​വ​രും ഓ​കെ ആ​ണ്. ര​ജ​നി​കാ​ന്ത് ശ​രീ​രം മു​ഴു​വ​ൻ ക​രി​യു​മാ​യി വ​ന്നു കു​റ​ച്ചു നേ​രം ആ​ലോ​ചി​ച്ചു നി​ന്നി​ട്ടു ഏ​തോ സി​നി​മ ഡ​യ​ലോ​ഗി​നെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും ത​ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചോ​ദ്യം ‘എ​ന്താ ഇ​പ്പൊ ഉ​ണ്ടാ​യേ ..?’

    കേ​ട്ടു​നി​ന്ന​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി പൊ​ങ്കാ​ല. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഡാ​നി​ഷി​ന്റെ ഒ​രു ബ​ഹ​ളം ‘ഡാ... ​സോ​ണി എ​വി​ടെ?’

    സോ​ണി​യെ കാ​ണാ​നി​ല്ല.. എ​ല്ലാ​വ​രും തി​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​ങ്ങി. എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും സോ​ണി​യെ തേ​ടി തി​ര​ച്ചി​ൽ. പാ​ല​ത്തി​നു അ​ടി​യി​ൽ പോ​ലും ഇ​ല്ല. ആ​കെ എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ക​ച്ചു ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ് അ​ക​ല​യി​ലെ പ​റ​മ്പി​ൽ നി​ന്നു ഒ​രു ശ​ബ്ദം ‘ഡാ ​ഞാ​ൻ ഇ​വി​ടെ ഉ​ണ്ട്’.

    എ​ല്ലാ​വ​രും അ​ങ്ങോ​ട്ട് ഓ​ടി. കൂ​രി​രു​ട്ട് നി​റ​ഞ്ഞ പ​റ​മ്പി​ൽ ചെ​ന്ന് നോ​ക്കു​മ്പോ അ​വ​ന​താ ഒ​രു ജാ​തി​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടേ ഒ​രു ഡ​യ​ലോ​ഗും ‘ഒ​ന്നും ഓ​ർ​മ ഇ​ല്ല​ളി​യാ’

    കു​റെ നേ​രം പ​ക​പ്പി​ന്റെ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​യാ​യി മാ​റി. ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ പ​ല ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ഈ ​ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു ഞ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ട്ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ, സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ.

    TAGS:ChristmasOman NewsAngamalygulf news malayalam
