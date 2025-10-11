Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 10:37 AM IST

    ഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ; ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ; ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്തം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന

    ന​ട​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ ഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ക്കി വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​ഭ​ര​ണ​വി​പ​ണി​യി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ചി​ല്ല​റ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ ദേ​ശീ​യ ഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും എ​ല്ലാ സ്വ​ർ​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​ശു​ദ്ധി​യും ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും സം​ഘം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ഒ​മാ​നി നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഹാ​ൾ​മാ​ർ​ക്കി​ങ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    വി​പ​ണി സ​മ​ഗ്ര​ത ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വ​ർ​ണ, ആ​ഭ​ര​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മാ​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വ​രും ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ മ​റ്റ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsinspectionHallmarkinggulf news malayalam
    News Summary - Hallmarking implementation; Inspection strength in jewelers
    Similar News
    Next Story
    X