cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മ​സ്ക​ത്ത്: ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ​ജ്ജി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ഔ​ഫാ​ഖ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി. ടെ​ക്‌​സ്‌​റ്റ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ മ​ന്ത്രാ​ല​യ നി​ര്‍ദേ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പ്ര​കാ​രം തു​ട​ര്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ലൈ​സ​ന്‍സു​ള്ള ഹ​ജ്ജ് ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​രാ​ര്‍ തു​ക​യു​ടെ 50 ശ​ത​മാ​നം ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ കൈ​മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും ഔ​ഫാ​ഖ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് തീ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത​യു​ടെ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന പാ​ലി​ച്ച് നീ​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ന​റ​ുക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് അ​ര്‍ഹ​രാ​യ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഒ​മാ​ന്റെ ഹ​ജ്ജ് േക്വാ​ട്ട 14,000 ആ​ണ്. 13098 ഒ​മാ​നി​ക​ള്‍ക്കും 470 പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. ബാ​ക്കി സീ​റ്റ് ഒ​മാ​ന്‍ ഹ​ജ്ജ് മി​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ 235 എ​ണ്ണം അ​റ​ബ് പൗ​രന്മാ​ർ​ക്കും ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി​രി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 500 എ​ണ്ണ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി ക്വോ​ട്ട. ഇ​തി​ൽ പ​കു​തി​വീ​തം അ​റ​ബ് നി​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​റ​ബ് ഇ​ത​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ​ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ 30 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 17ന് ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. 39,540 അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഔ​ഫാ​ഖ്, മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ര്‍ഷം 34,126 ആ​യി​രു​ന്നു അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍. ഇ​തി​ൽ 13,586 അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ​യാ​ണ് ഹ​ജ്ജി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പ് വ​ഴി​യാ​ണ് ഹ​ജ്ജ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക. മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍, അ​ര്‍ബു​ദ രോ​ഗി​ക​ള്‍, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍, ആ​ദ്യ​മാ​യി ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ക്ക് മു​ന്‍ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 63ൽ ​അ​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഒ​മാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​യി​രു​ന്നു. സു​ന്നി സെ​ന്റ​ർ വ​ഴി 43 മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​യ​ത്. ഒ​രാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 2,600 റി​യാ​ലാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യ​ിരു​ന്ന​ത്. വി​മാ​ന മാ​ർ​ഗമാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഹ​ജ്ജി​ന് പോ​യ​ത്. Show Full Article

Hajj: Those who receive the message must complete the rites.