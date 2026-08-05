Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightതീപിടിത്ത സാധ്യത;...
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 3:16 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 3:16 PM IST

    തീപിടിത്ത സാധ്യത; ബെൻക്യു ജിവി31 പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    തീപിടിത്ത സാധ്യത; ബെൻക്യു ജിവി31 പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
    cancel

    മസ്കത്ത്: പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡായ ബെൻക്യുവിന്റെ 'ജിവി31' മോഡൽ പോർട്ടബിൾ പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒമാൻ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

    പ്രൊജക്ടറിലെ ബാറ്ററി തകരാർ കാരണം തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഈ പ്രൊജക്ടർ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവയിലെ ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നും സി.പി.എ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:InjuryHaima accident
    News Summary - തീപിടിത്ത സാധ്യത; ബെൻക്യു ജിവി31 പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
    Similar News
    Next Story
    X