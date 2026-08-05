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Posted Ondate_range 5 Aug 2026 3:16 PM IST
Updated Ondate_range 5 Aug 2026 3:16 PM IST
തീപിടിത്ത സാധ്യത; ബെൻക്യു ജിവി31 പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്text_fields
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News Summary - തീപിടിത്ത സാധ്യത; ബെൻക്യു ജിവി31 പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
മസ്കത്ത്: പ്രമുഖ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡായ ബെൻക്യുവിന്റെ 'ജിവി31' മോഡൽ പോർട്ടബിൾ പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഒമാൻ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പ്രൊജക്ടറിലെ ബാറ്ററി തകരാർ കാരണം തീപിടുത്തത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. ഈ പ്രൊജക്ടർ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവയിലെ ബാറ്ററി അമിതമായി ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തി. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും അപകടങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നും സി.പി.എ വ്യക്തമാക്കി.
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