Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightറെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി;...
    Oman
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 1:58 PM IST

    റെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി; ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ​വേ’ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി പു​തി​യ ട്രാ​ക്കി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    25 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും മൊ​ത്തം 5700 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള 3800ല​ധി​കം ഇ-260 ​ഗ്രേ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളാ​ണ് സു​ഹാ​ർ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി എ​ത്തി​യ​ത്
    റെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി; ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ​വേ’ നി​ർ​മാ​ണം ഇ​നി പു​തി​യ ട്രാ​ക്കി​ൽ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ തു​റ​മു​ഖ ന​ഗ​ര​മാ​യ സു​ഹാ​റി​നെ​യും യു.​എ.​ഇ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി​യെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ​വേ’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. സു​ഹാ​ർ തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി 3800ല​ധി​കം റെ​യി​ലു​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ റെ​യി​ൽ​വേ ലി​ങ്കി​നാ​യു​ള്ള ട്രാ​ക്ക്-​ലേ​യി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 25 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും മൊ​ത്തം 5700 മെ​ട്രി​ക് ട​ൺ ഭാ​ര​വു​മു​ള്ള 3800ല​ധി​കം ഇ-260 ​ഗ്രേ​ഡ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളാാ​ണ് എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സ്പെ​യി​നി​ലെ ഗി​ജോ​ണി​ലു​ള്ള ആ​ർ​സെ​ല​ർ മി​ത്ത​ലി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​വ​യാ​ണ് ഇ​വ. ഹെ​വി ച​ര​ക്ക്, യാ​ത്രാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് റെ​യി​ലു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഈ ​ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ 32.4 ട​ൺ വ​രെ ഭാ​ര​മു​ള്ള ആ​ക്‌​സി​ൽ ലോ​ഡു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്‌​തി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല വി​ശ്വാ​സ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ക​രു​ത്തു​ള്ള ക്ലി​പ്പു​ക​ളും ബോ​ൾ​ട്ടു​ക​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന നൂ​ത​ന ഫാ​സ്റ്റ​ണി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്.

    ട്രാ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വോ​ടെ അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട ഓ​ൺ-​ഗ്രൗ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. അ​സ്യാ​ദ് ഗ്രൂ​പ്, ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് റെ​യി​ൽ, മു​ബ​ദ​ല എ​ന്നി​വ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    റെ​യി​ൽ​വേ ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മ​ണ്ണു​മാ​ന്തി യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ള്‍ക്ക് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ഷെ​യ​ര്‍ഹോ​ള്‍ഡ​ര്‍ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ ഗ​താ​ഗ​ത-​ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. പാ​ത​യി​ൽ 2.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വീ​ത​മു​ള്ള ര​ണ്ട് തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ളും 36 പാ​ല​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. പാ​ല​ത്തി​ൽ​ ചി​ല​തി​ന് 34 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ വ​ള​രെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​താ​ണ് റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല.

    ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന സാ​​​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളാ​യി​രി​ക്കും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക റെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല വി​വി​ധ വ്യ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളെ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ എ​ളു​പ്പ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​തു​മാ​യ യാ​ത്ര സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ടൂ​റി​സം വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ഗ​ണ്യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. സു​ഹാ​റി​ലും അ​ൽ ഐ​നി​ലും പാ​സ​ഞ്ച​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളും ബു​റൈ​മി, സു​ഹാ​ർ, അ​ൽ ഐ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ര​ക്ക് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​കും.

    റെ​യി​ല്‍പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന യാ​ത്രാ സ്‌​റ്റോ​പ്പു​ക​ള്‍, ഷി​പ്പി​ങ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍, പാ​ല​ങ്ങ​ള്‍, തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ വ​രു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഹ​ഫീ​ത്ത് റെ​യി​ല്‍ ക​രാ​റു​കാ​രും ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ട​ന്റു​മാ​രും റെ​യി​ല്‍ എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ച് മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    റെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ നി​ര്‍മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​രു രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ ത​മ്മി​ല്‍ ഷെ​യ​ര്‍ഹോ​ള്‍ഡ​ര്‍ ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ന​നം, ഇ​രു​മ്പ്, ഉ​രു​ക്ക്, കൃ​ഷി, ഭ​ക്ഷ​ണം, റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍, ഇ-​കോ​മേ​ഴ്‌​സ്, പെ​ട്രോ കെ​മി​ക്ക​ല്‍ മേ​ഖ​ല തു​ട​ങ്ങി ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ഹ​ഫീ​ത് റെ​യി​ല്‍ സം​ഭാ​വ​ന ന​ല്‍കും. 300 കോ​ടി യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ര്‍ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് സം​യു​ക്ത റെ​യി​ല്‍വേ ശൃം​ഖ​ല യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ട്രെ​യി​ന്‍ യാ​ഥാ​ര്‍ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ സു​ഹാ​റി​നും അ​ബൂ​ദ​ബി​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള യാ​ത്രാ​ദൂ​രം 100 മി​നി​റ്റ് കൊ​ണ്ട് താ​ണ്ടാ​നാ​വും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionOman Newssuharhafeet rail
    News Summary - hafeet railway construction
    Similar News
    Next Story
    X