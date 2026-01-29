Begin typing your search above and press return to search.
    ‘ഗു​രു​വ​ർ​ഷം- 171’ ആ​ഘോ​ഷത്തിന് സ​മാ​പ​നം

    ‘ഗു​രു​വ​ർ​ഷം- 171’ ആ​ഘോ​ഷത്തിന് സ​മാ​പ​നം
    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഗു​രു​വ​ർ​ഷം- 171 ആ​ഘോ​ഷ സ​മാ​പ​ന

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു​വി​ന്റെ 171ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം. സീ​ബി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൽ. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ണ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ചാ​ൻ​സി​ല​ർ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അം​ഗം ഡോ. ​കി​ര​ൺ ജി.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ജാ​തി​ക്കും മ​ത​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റം ന​മ്മ​ൾ മ​നു​ഷ്യ​രാ​ണെ​ന്നും പ​ര​സ്പ​രം സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും അ​തോ​ടൊ​പ്പം മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക​യും, അ​തി​ന്റെ ശ്വാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യ് ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ടു​കൂ​ടി നി​ല കൊ​ള്ളു​ക​യും വേ​ണ​മെ​ന്ന് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജി. ​രാ​ജേ​ഷ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഹ​ർ​ഷ​കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​ആ​ർ. റി​നേ​ഷ്, ഡി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​എ​സ് വ​സ​ന്ത​കു​മാ​ർ, ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ​റ​ഫ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്റ്റേ​ഴ്സ് അം​ഗം എ​സ്. കൃ​ഷ്‌​ണേ​ന്ദു, എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് എ​സ്. ഹ​രി​കു​മാ​ർ, ഇ​ൻ്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ൻ.​ഒ. ഉ​മ്മ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ, മ​സ്‌​ക്ക​ത്ത് ആ​ധ്യാ​ന്മി​ക സ​മി​തി കോ- ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ടി.​വേ​ലു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. സു​ജി​ത്ത് കോ​ന്നി, രാ​ജേ​ഷ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ, ഹ​രി ഉ​തി​മൂ​ട്, ഗാ​യ​ക​നും മി​മി​ക്രി ക​ലാ​കാ​ര​നു​മാ​യ രാ​ജേ​ഷ് അ​ടി​മാ​ലി, സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മെ​ഗാ മ്യൂ​സി​ക്ക​ൽ കോ​മ​ഡി ഷോ ​അ​ര​ങ്ങേ​റി. തി​ച്ചൂ​ർ സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ ന​യി​ച്ച മ​സ്‌​ക്ക​റ്റ് പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യ​വും തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    News Summary - 'Guruvarsha-171' celebrations conclude
