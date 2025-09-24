Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗു​രു​ധ​ര്‍മ...
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 11:06 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 11:06 AM IST

    ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ച​ര​ണ​വും​ര​ണ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ച​ര​ണ​വും​ര​ണ​വും
    cancel
    camera_alt

    ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ച​ര​ണ​വും

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ 98ാം മ​ഹാ​സ​മാ​ധി​ദി​നാ​ച​ര​ണ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗു​രു​ധ​ര്‍മ പ്ര​ചാ​ര​ണ​സ​ഭ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന്റെ (ജി.​ഡി.​പി.​എ​സ്) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ല്‍ ഗു​രു​പൂ​ജ​യും സ​മാ​ധി ആ​ച​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ര്‍ ഭ​ദ്ര​ദീ​പം തെ​ളി​യി​ച്ചു. മ​ഹാ​ക​വി കു​മാ​ര​നാ​ശാ​ന്‍ ര​ചി​ച്ച ദീ​പാ​ര്‍പ്പ​ണം ആ​ല​പി​ച്ച് ആ​രം​ഭം കു​റി​ച്ച ഗു​രു​പൂ​ജ​യി​ല്‍ മാ​തൃ​വേ​ദി​യി​ലെ അ​മ്മ​മാ​രും ബാ​ല​സ​ഭ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​വി​ന്റെ കൃ​തി​ക​ളു​ടെ പാ​രാ​യ​ണം സ​ദ​സ്സി​നെ ഭ​ക്തി​നി​ര്‍ഭ​ര​മാ​ക്കി.

    ജി.​ഡി.​പി.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ജു​മോ​ന്‍ സു​കു​മാ​ര​ന്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സു​രേ​ഷ് തേ​റ​മ്പി​ല്‍, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു സ​ഹ​ദേ​വ​ന്‍, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​ന്‍, കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍മാ​രാ​യ എം.​എ​ന്‍.

    പ്ര​സാ​ദ്, ഷി​ബു മോ​ഹ​ന്‍, പ്ര​കാ​ശ്, കെ.​വി. മ​ധു, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​രാ​യ റെ​ജി ക​ള​ത്തി​ല്‍, അ​നി​ല്‍ കു​മാ​ര്‍, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, എം.​എ​സ്. പ്ര​സാ​ദ്, ബാ​ബു തെ​റ​മ്പി​ല്‍, ഗി​രീ​ഷ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഗു​രു​പു​ഷ്പാ​ഞ്ജ​ലി മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ സ​ദ​സ്സി​നെ ഭ​ക്തി​സാ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി.

    ദി​ലീ​പ് കു​മാ​ര്‍, അ​ഡ്വ. എം.​കെ. പ്ര​സാ​ദ്, സി​ജു​മോ​ന്‍ സു​കു​മാ​ര​ന്‍, ബി​ജു സ​ഹ​ദേ​വ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ഗു​രു​ദേ​വ​സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍ ര​ചി​ച്ച സ​മാ​ധി​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഓ​രോ ഗു​രു​ദേ​വ​ഭ​ക്ത​രും ഗു​രു​വി​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ​യി​ല്‍ പു​ഷ്പാ​ര്‍ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsgulf news malayalam
    News Summary - Gurudharma Promotion Assembly, Guru Puja and Samadhi Ceremony
    Similar News
    Next Story
    X