ഗൾഫാർ മുഹമ്മദലിക്ക് െക.എൻ.എം, ഐ.ഐ.സി ഒമാൻ ആദരംtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ നാഷനൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ചാൻസലർ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി ഡോ. പി. മുഹമ്മദലിയെ (ഗൾഫാർ) കെ.ൻ.എം, ഐ.ഐ.സി ഒമാൻ ഭാരവാഹികൾ ആദരിച്ചു.
കെ.എൻ.എം കേരള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഹുസൈൻ മടവൂർ, കെ.എൻ.എം കേരള വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഐ.ഐ.സി ഒമാൻ പ്രസിഡന്റുമായ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഷാഹി, ഐ.ഐ.സി ഒമാൻ വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് മുനീർ എടവണ്ണ, ട്രഷറർ സിറാജ് നെഹ്ലാത്, സെക്രട്ടറി മുജീബ് കടലുണ്ടി എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരം കൈമാറി. ചാൻസലറായിരുന്ന ഡോ. ഷെയ്ഖ് സാലിം അൽ ഫന്നാഹ് അൽ അമിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് നാഷനൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഡയറക്ടർമാരുടെ യോഗം ഗൾഫാർ മുഹമ്മദലിയെ ചാൻസലറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഒമാനിലെ പ്രശസ്തമായ ഗൾഫാർ എന്ന വ്യവസായ ശൃംഖലയെ കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ സ്തുത്യർഹമായ തേതൃത്വം നൽകിയ ഗൾഫാർ മുഹമ്മദലിക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്റെ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ പുരസ്കാരവും ഏഷ്യൻ ബിസിനസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഫോറം അവാർഡുമടക്കം നിരവധി ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
