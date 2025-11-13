Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗ​ൾ​ഫാ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:09 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് െക.​എൻ.​എം, ഐ.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് െക.​എൻ.​എം, ഐ.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ ആ​ദ​രം
    cancel
    camera_alt

    ഒ​മാ​നി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട

    ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് കെ.​എ​ൻ.​എം, ഐ.​സി.​സി ഒ​മാ​ൻ

    പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യു​ടെ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ (ഗ​ൾ​ഫാ​ർ) കെ.​ൻ.​എം, ഐ.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    കെ.​എ​ൻ.​എം കേ​ര​ള വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ഹു​സൈ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ, കെ.​എ​ൻ.​എം കേ​ര​ള വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഐ.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് ഷാ​ഹി, ഐ.​ഐ.​സി ഒ​മാ​ൻ വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​നീ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​റാ​ജ് നെ​ഹ്‍ലാ​ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് ക​ട​ലു​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ഷെ​യ്ഖ് സാ​ലിം അ​ൽ ഫ​ന്നാ​ഹ് അ​ൽ അ​മി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗം ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യെ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഗ​ൾ​ഫാ​ർ എ​ന്ന വ്യ​വ​സാ​യ ശൃം​ഖ​ല​യെ കൂ​ടാ​തെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ തേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്ര​വാ​സി ഭാ​ര​തീ​യ സ​മ്മാ​ൻ പു​ര​സ്കാ​ര​വും ഏ​ഷ്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ്പ് ഫോ​റം അ​വാ​ർ​ഡു​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:knmgulfnewsOmanIIC
    News Summary - Gulfar Mohammed honored by KNM, IIC Oman
    Similar News
    Next Story
    X