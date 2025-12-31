Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:10 AM IST

    പ്ര​കൃ​തിപാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​നം

    ‘സു​സ്ഥി​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​കൃ​തിസൗ​ഹൃ​ദ സ​മൂ​ഹം’​എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​മേ​യം
    പ്ര​കൃ​തിപാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​നം
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​നം ആ​ച​രി​ച്ചു. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ 30നാ​ണ് ഗ​ൾ​ഫ് വ​ന്യ​ജീ​വി ദി​നം ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സു​സ്ഥി​ര വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ സ​മൂ​ഹം’​എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം.

    ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം, പ്ര​കൃ​തി​സ​മ്പ​ത്തു​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സു​സ്ഥി​ര ഉ​പ​യോ​ഗ​വും എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​മാ​നും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​കൃ​തി​സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു. മ​നു​ഷ്യ​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ന്തു​ലി​ത ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ കാ​ണു​ന്ന സ​മീ​പ​നം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​ത ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ് ദി​നാ​ച​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ ന​ഷ്ടം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​നം, മ​നു​ഷ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദ്ദ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പൊ​തു​വാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ഒ​മാ​ൻ വ​ലി​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യും അ​തോ​റി​റ്റി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വം​ശ​നാ​ശ ഭീ​ഷ​ണി നേ​രി​ടു​ന്ന ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, പ്ര​കൃ​തി സം​ര​ക്ഷി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്, ക​ര-​ക​ട​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും പൗ​ര​സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ​ര​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി ഇ​പെ​ട​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പ​രി​സ്ഥി​തി ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത് വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ​പ​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹം രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര വ​ന്യ​ജീ​വി പ​രി​സ്ഥി​തി ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

