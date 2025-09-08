Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഇ​ന്ത്യ @ 79’ ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ്; സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    മെ​ഗാ വി​ജ​യി​ക്ക് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്റെ ലാ​പ്ടോ​പ്പ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    prize distributed
    ഗ​​ൾ​​ഫ് മാ​​ധ്യ​​മം ‘ഇ​ന്ത്യ @ 79’ ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സി​നോ​ടാ​പ്പം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​ന്ത്യ @ 79’ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. മെ​ഗാ വി​ജ​യി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ആ​ര​വ് കൃ​ഷ്ണ, റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ ആ​യി​ഷ മി​ൻ​ഹ, ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ റോ​ഷ്നി ശ്രീ​ജി​ത്, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ അ​ഡോ​ൺ ബി​ജു, അ​ഫ്നാ​ൻ കാ​ദി​രി, ഐ​ശ്വ​ര്യ ബി​നോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സ് സ​മാ​നി​ച്ചു.

    മെ​ഗാ വി​ജ​യി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ആ​ര​വ് കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന ലാ​പ്ടോ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ, പി. ​നി​ക്സ​ൺ ബേ​ബി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ ഷെ​ന്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മെ​ഗാ വി​ജ​യി​ക്ക് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന ലാ​പ്ടോ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ, പി. ​നി​ക്സ​ൺ ബേ​ബി, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ ഷെ​ന്താ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള ജോ​ർ​ജി​യ ടൂ​ർ പാ​ക്കേ​ജ് വൗ​ച്ച​ർ ട്രാ​വ​ൽ ഡ​യ​റീ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ധു നാ​യ​ർ, ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പി​നു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ്ണ​നാ​ണ​യം ബീ​മ ഇ​ൻ​ഷൂ​റ​ൻ​സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖ​റൂ​സി എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ബ​ഹാ​ർ സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ് അ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, ബ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജ​ർ ര​തീ​ഷ് മ​ല്ലി​യ, സി​ക്സാ​ർ ഫു​ഡ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റ​ഫ ബി​ൻ അ​ഷ്റ​ഫ്, മാ​പ്ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ജെ​ന​ല​യ്ൻ ഗാ​ർ​സ്യ എ​ന്നി​വ​ർ ഗി​ഫ്റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി.

    ഇ​ത്ത​രം ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​​യെ കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​രാ​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭാ​ഷാ​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വി​ള​ച്ചോ​തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് അ​റി​വ് പ​ക​ർ​ന്ന് ഇ​ത്ത​രം പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​വോ​ടെ ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ റ​സി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഫ്സ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് വാ​യ​ന​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ദി​നേ​നെ 4000ഓ​ളം എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ ആ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ലും വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര ച​രി​ത്ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലൂ​ടെ ശ​രി​യു​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ല​ളി​ത​വും പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​വു​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​സ്ക​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​ഷ​ൻ, ക​ർ​ച്ച​റ​ൽ, ടൂ​റി​സം അ​റ്റാ​ഷെ പു​ഷ്പേ​ന്ദ​ർ സ​ഖ്യാ, അ​ബീ​ർ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷൈ​ജു സ​ലാ​ഹു​ദ്ധീ​ൻ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് നി​ഹാ​ൽ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​വാ​സ്, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ​ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, കെ.​വി. ഉ​മ്മ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഫീ​ർ പു​റ​യി​ൽ, ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​രു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ, മ​റ്റ് ക്ഷ​ണി​താ​ക്ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

