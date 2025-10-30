Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 10:57 AM IST

    ഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ് 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ് 20ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ബ്രാ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    അ​ലി അ​ൽ അ​ജ്മി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ൻ റീ​ജ്യ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ലി​ഗേ​ഷ് തേ​റ​യി​ൽ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ് മ​സ്ക​ത്ത് ബ്രാ​ഞ്ച് ഇ​രു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. റൂ​വി ഒ.​കെ സെ​ന്റ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ് ഗേ​റ്റ് ഹെ​യ​ർ ഫി​ക്സി​ങ്ങ് ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ അ​ജ്മി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചു. ഒ​മാ​ൻ റീ​ജ്യ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ലി​ഗേ​ഷ് തേ​റ​യി​ൽ, സ്റ്റാ​ഫ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ താ​ഹി​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്ത​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും സ്പെ​ഷ്യ​ൽ ഡി​സ്‌​കൗ​ണ്ടും ന​ൽ​കും.

    കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റു ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsanniversarygulf news malayalam
    News Summary - Gulf Gate Hair Fixing celebrates 20th anniversary
    Similar News
    Next Story
    X