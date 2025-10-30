ഗൾഫ് ഗേറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിങ് 20ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഗൾഫ് ഗേറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിങ് മസ്കത്ത് ബ്രാഞ്ച് ഇരുപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. റൂവി ഒ.കെ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൾഫ് ഗേറ്റ് ഹെയർ ഫിക്സിങ്ങ് ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സ്പോൺസർ അലി മുഹമ്മദ് അലി അൽ അജ്മി കേക്ക് മുറിച്ചു. ഒമാൻ റീജ്യനൽ മാനേജർ ലിഗേഷ് തേറയിൽ, സ്റ്റാഫ് ഷംസുദ്ദീൻ താഹിർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ഉപഭോക്തതാക്കൾക്കും സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ടും നൽകും.
കൂടാതെ മറ്റു ബ്രാൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ ആനുകൂല്യം നൽകുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു.
