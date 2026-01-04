Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് ഫോ​റം ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ

    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് ഫോ​റം ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ
    സു​ഹാ​ർ: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​ത​രു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് ഫോ​റം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ നൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ദി ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടു. ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ജി​സി​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 120-ല​ധി​കം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ജി​സി​സി​യി​ലെ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ൽ നൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ഫോ​റം ന​ട​ത്താ​നും, ഭാ​വി​യി​ൽ സാ​ഹി​ത്യം, സം​സ്കാ​രം, ക​ല തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​തി​പ്പു​ക​ളാ​യി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ഹാ​ർ​ഫോ​ർ​ട്ട്, സു​ഹാ​റി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മ​സ്ജി​ദ്, ഒ​മാ​ൻ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ശാ​ഖ, സോ​ഹാ​ർ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, സു​ഹാ​ർ ബ​സാ​ർ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന എ​ട്ട് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സു​ഹാ​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ, പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി ഹ​ൽ​വ നി​ർ​മാ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, സു​ഹാ​ർ തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

